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Черчесов готов рассмотреть нового легионера для сборной России
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Черчесов готов рассмотреть нового легионера для сборной России 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб готов рассмотреть немецкого защитника «Ганновера» Вальдемара Антона и отвести ему место в национальной команде, если тот пожелает получить российский паспорт Sport24.
"Гильерме свой паспорт сам получил, Рауш с российским паспортом, Нойштедтер — россиянин. Мы никого не просим брать наш паспорт. С Вальдемаром мы разговаривали, но у него нет российского паспорта — меня ввели в заблуждение.
Каждый принимает решение сам, мы никого не просим. Сейчас Антон не может за нас играть. Если он получит паспорт по зову души, сам захочет играть за нашу сборную, встанет в общий строй, то мы будем его рассматривать", — заявил Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
За «Ганновер» Антон провел 73 матча, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что немец Вальдемар Антон не сможет выступать за сборную России.
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