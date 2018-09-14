Черчесов готов рассмотреть нового легионера для сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб готов рассмотреть немецкого защитника «Ганновера» Вальдемара Антона и отвести ему место в национальной команде, если тот пожелает получить российский паспорт Sport24.

"Гильерме свой паспорт сам получил, Рауш с российским паспортом, Нойштедтер — россиянин. Мы никого не просим брать наш паспорт. С Вальдемаром мы разговаривали, но у него нет российского паспорта — меня ввели в заблуждение.

Каждый принимает решение сам, мы никого не просим. Сейчас Антон не может за нас играть. Если он получит паспорт по зову души, сам захочет играть за нашу сборную, встанет в общий строй, то мы будем его рассматривать", — заявил Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

За «Ганновер» Антон провел 73 матча, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что немец Вальдемар Антон не сможет выступать за сборную России.