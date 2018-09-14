Врачи разрешили гимнастке Ереминой вернуться к полноценным занятиям

12 февраля Еремина перенесла операцию на позвоночнике в Мюнхене. Гимнастка стала испытывать проблемы со спиной из-за физических нагрузок.

"С момента операции прошло семь месяцев. Сейчас она вернулась с обследования, доктора, которые оперировали Лену, дали добро на полноценные тренировки, прежней проблемы больше нет, — рассказала Киряшова. — Лена будет работать с командой с 17 сентября, когда начнутся сборы на базе «Озеро Круглое». Рассчитываем, что она выступит на чемпионате Европы 2019 года".

Еремина в октябре прошлого года стала третьей в личном многоборье и второй в упражнениях на брусьях на первом в ее карьере взрослом чемпионате мира в Монреале.