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Врачи разрешили гимнастке Ереминой вернуться к полноценным занятиям
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Врачи разрешили гимнастке Ереминой вернуться к полноценным занятиям 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Немецкие доктора, оперировавшие в феврале нынешнего года российскую гимнастку Елену Еремину, разрешили 17-летней спортсменке приступить к полноценным тренировкам. Об этом ТАСС рассказала тренер гимнастки Вера Киряшова.
12 февраля Еремина перенесла операцию на позвоночнике в Мюнхене. Гимнастка стала испытывать проблемы со спиной из-за физических нагрузок.
"С момента операции прошло семь месяцев. Сейчас она вернулась с обследования, доктора, которые оперировали Лену, дали добро на полноценные тренировки, прежней проблемы больше нет, — рассказала Киряшова. — Лена будет работать с командой с 17 сентября, когда начнутся сборы на базе «Озеро Круглое». Рассчитываем, что она выступит на чемпионате Европы 2019 года".
Еремина в октябре прошлого года стала третьей в личном многоборье и второй в упражнениях на брусьях на первом в ее карьере взрослом чемпионате мира в Монреале.
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