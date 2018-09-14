Глава полицейской ассоциации рассказал о странах, чей опыт хочет перенять

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости . Недавно избранный президентом Всероссийской полицейской ассоциации (ВПА) бывший генерал-лейтенант МВД Юрий Жданов рассказал в интервью РИА Новости, что будет перенимать опыт работы зарубежных коллег — из Австрии, Германии, Англии, Франции и Италии.

Всероссийская полицейская ассоциация развивает дружеские отношения между офицерами РФ и зарубежными коллегами, обменивается опытом профессиональной работы, формирует положительный имидж российских правоохранителей. ВПА также тесно сотрудничает с МВД РФ и Интерполом . Организация является частью Международной полицейской ассоциации, в которую входят 66 стран мира.

"Больше всего приглянулись Австрия, Германия, Англия, Франция и Италия. Их опыт для нас, наверное, очень интересен. Мы постараемся его внедрять в том объеме, в котором это будет интересно РФ", — пояснил Жданов.

Он добавил, что в этих странах на базе национальных полицейских ассоциаций существуют центры подготовки сотрудников. В центрах подготовки, в частности, большое внимание уделяют изучению новых видов преступлений и борьбы с ними. Кроме того, по словам Жданова, членство в полицейских ассоциациях в этих странах является обязательным для сотрудников.

"У нас это происходит добровольно, от этого намного сложнее работать. Там получил полицейский жетон — ты член организации, хочешь-не хочешь, тобой занимаются. За рубежом это уже сложившаяся, устоявшаяся практика", — подчеркнул собеседник агентства.

При этом президент ассоциации отметил, что у него нет в планах, даже долгосрочных, настаивать на обязательности членства российских полицейских в ВПА. Жданов добавил, что видит задачу в повышении качества работы ассоциации, тогда «люди сами к нам потянутся».

С 1985 по 1987 годы Юрий Жданов проходил службу в органах военной прокуратуры, принимал участие в расследовании преступлений военнослужащих на территориях Афганистана, Мозамбика, Анголы и Сирии. В последующие годы занимался научной и преподавательской деятельностью, руководил управлением международного сотрудничества МВД.

Михаила Фрадкова. В 1997 году 34-летний Жданов стал самым молодым генерал-лейтенантом МВД, через год возглавил Академию МВД. В марте 2002 года назначен заместителем министра экономического развития и торговли Германа Грефа . В мае 2005 года — помощником председателя правительства РФ

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