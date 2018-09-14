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Сотрудник «Барселоны» получил миллионы за невыполненное обещание о Неймаре
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Сотрудник «Барселоны» получил миллионы за невыполненное обещание о Неймаре 

Lenta.ru + ещё 2 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
«Барселона» выплатила 6,6 миллиона евро своему сотруднику Андре Кюри за трансфер нападающего Неймара в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Cadena SER.
Кюри отвечает за мониторинг рынка Южной Америки. Он был одним из тех, кто занимался переходом бразильца в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году. Бывший президент клуба Сандро Россель пообещал ему три процента от возможной продажи Неймара, этот пункт был внесен в контракт Кюри.
Кюри был одним из доверенных лиц нападающего, поэтому руководство «Барселоны» попросило его не допустить ухода Неймара. Тем не менее, летом 2017 года форвард перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро. Каталонцы хотели отказаться от выплаты компенсации сотруднику, однако все же сделали это.
7 сентября сообщалось, что Неймар обращался к руководству каталонцев с просьбой инициировать переговоры о его возвращении. По информации различных СМИ, бразилец недоволен уровнем чемпионата Франции и жизнью в Париже. Кроме того, ему тяжело дается конкуренция с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани и французом Килианом Мбаппе.
В сезоне-2017/2018 Неймар провел за ПСЖ 30 матчей, в которых забил 28 мячей. В текущем сезоне на его счету четыре гола в четырех играх Лиги 1.
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