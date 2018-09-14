Олимпийского чемпиона впервые номинировали на премию ТЭФИ

Телеканал «Матч ТВ» заявлен в восьми номинациях телевизионной премии «ТЭФИ».

За премию в номинации «Интервьюер» из сотрудников «Матч ТВ» поборются Никита Загдай и олимпийский чемпион Алексей Ягудин . Также на соискание премии в номинации «Документальный проект» выдвинут цикл передач «География сборной».

В номинации «Телевизионный проект о спорте» представлены четыре программы «Матч ТВ»: «Футбольное столетие», «Тотальный футбол», «Вэлкам ту Раша» и «Команда на прокачку». Может быть отмечено премией и продвижение телепродукта в рамках это Эль Класико «Фигаро» или серии мотивационных роликов «Знай наших».

Церемония вручения премии ТЭФИ состоится 3 октября.