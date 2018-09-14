«Эвертону» грозит снятие очков за незаконные попытки переманить тренера Марку Силву из «Уотфорда»

Как сообщает Liverpool Echo, в отношении «ирисок» начато расследование независимыми юристами, которых наняли руководители Премьер-лиги. «Эвертон» пытался переманить Силву из «Уотфорда» прошлой осенью, что дистабилизировало ситуацию в клубе. В итоге португальский тренер был уволен из «Уотфорда» зимой, а минувшим летом все же возглавил «Эвертон».

По информации источника, в процессе расследования может быть запрошена вся переписка и записи телефонных разговоров Силвы и руководства «Эвертона», включая Фархада Мошири — владельца ливерпульского клуба.

В активе «Эвертона» 6 очков после 4-х туров АПЛ.