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«Эвертону» грозит снятие очков за незаконные попытки переманить тренера Марку Силву из «Уотфорда»
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«Эвертону» грозит снятие очков за незаконные попытки переманить тренера Марку Силву из «Уотфорда» 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 45 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Как сообщает Liverpool Echo, в отношении «ирисок» начато расследование независимыми юристами, которых наняли руководители Премьер-лиги. «Эвертон» пытался переманить Силву из «Уотфорда» прошлой осенью, что дистабилизировало ситуацию в клубе. В итоге португальский тренер был уволен из «Уотфорда» зимой, а минувшим летом все же возглавил «Эвертон».
По информации источника, в процессе расследования может быть запрошена вся переписка и записи телефонных разговоров Силвы и руководства «Эвертона», включая Фархада Мошири — владельца ливерпульского клуба.
В активе «Эвертона» 6 очков после 4-х туров АПЛ.
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