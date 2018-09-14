Юнттила, Савинайнен, Филппула и другие легионеры, провалившиеся в КХЛ

Юлиус Юнттила — не первый, кто зажигал в Европе, но провалился в КХЛ.

За последние два дня «Сибирь» приняла сразу несколько спорных и даже резких решений. В список отказов был помещён защитник Александр Макаров , который в этом сезоне сыграл всего 34 секунды, а на его место приглашён Иван Глазков — новосибирский воспитанник, не прошедший летом просмотр в «Амуре» . В Новосибирске защитнику, на которого претендовал целый ряд клубов ВХЛ, сразу дали полноценный контракт.

Весьма увлекательна история Андрея Сигарёва . Больше половины прошлого сезона он успешно играл в первом звене «Сибири», но с приходом на пост главного тренера Владимира Юрзинова-младшего переместился в третье. Переговоры о новом контракте с Сигарёвым длились вплоть до конца июня, стороны в итоге ударили по рукам, но накануне старта чемпионата форварда поместили в список отказов. Однако, как только он дебютировал за «Кузню», сразу же получил вызов в «Сибирь».

«Почему у Юнттилы не получилось, надо у него спросить. Я не знаю, мне нужен результат его игры в команде. Результата нет, и перспектив не было видно. Потому пришлось прибегнуть к мерам. Предполагаемая замена Юнттиле у нас есть. Возвращение Сигарёва из Высшей лиги продиктовано травмами и игрой Юнттилы», — прокомментировал Фастовский своё решение.

Мотив новосибирского клуба понятен: последнее место в КХЛ вынуждает действовать. Увольнять тренеров — не самое любимое занятие Фастовского, к нему он прибегает в самую последнюю очередь. Да и Владимир Юрзинов-младший заслужил концовкой прошлого сезона какой-никакой кредит доверия. Рубить головы после пяти матчей, пусть и проигранных, почерк сумасбродов, к коим Фастовский никогда не относился. Но и бездействовать, сидя с нулём очков, преступно.

Кто же такой Юлиус Юнттила и почему у него не получилось в «Сибири»? 27-летний форвард — главный герой прошлого сезона чемпионата Финляндии. Выиграв с «Кярпятом» кубок, он заодно собрал целую коллекцию индивидуальных наград. Здесь вам и титул лучшего игрока регулярного чемпионата, и приз MVP плей-офф, который в финской лиги носит имя генменеджера «Йокерита» Яри Курри. Казалось бы, у него было всё, чтобы сделать новый шаг, но…

На Олимпиаде в Пхёнчхане Юнттила ничего толком не показал. Не пробился он и в состав сборной Финляндии на чемпионат мира. А его предыдущий зарубежный опыт — невнятный позапрошлый сезон в шведском клубе «Лулео» — должен был насторожить Фастовского. Однако менеджмент сибиряков решил, что связка с Бертраном и то, что парочка из «Кярпята» обошлась довольно дёшево, минимизирует риски. На выходе — всего один гол на квартет легионеров за пять стартовых игр.

Собственно, о том, что Юнттила главное разочарование «Сибири» на старте сезона, мы уже писали. До матча с «Автомобилистом» у него не было голов, передач, заблокированных бросков и силовых приёмов. Вообще. Ни одного. А ещё всего четыре броска за четыре игры. В игре, ставшей для Юлиуса последней, он дважды бросил по воротам и даже заработал для команды большинство, но и время на льду финны провёл рекордное. Видимо, это был его последний шанс.

В принципе, на месте Юнттилы мог оказаться любой легионер «Сибири» за исключением, может быть, Шарля Бертрана . Его статистика тоже удручает, но хотя бы видны те перспективы, что Фастовский не разглядел у его партнёра по тройке. Юкка Пелтола ужасен на вбрасываниях и малоэффективен в созидании. Кори Эммертон уже докатался до третьего звена и малоотличим от вчерашних вэхаэловцев и эмхаэловцев. Не выручает пока и Дэнни Тейлор

Быть может, в другой команде, которая не проигрывает сериями и где российские игроки находятся на ведущих ролях, Юнттиле дали бы время. Не удивимся, если бы где-нибудь в «Йокерите» или «Куньлуне», где нет лимита на легионеров, но зато есть финский тренер, Юлиус заиграл. Но в форме «Сибири» он выглядел беспомощным юнцом, который боится идти в борьбу и принимать решения. 27-летний субтильный легионер смотрелся на уровне КХЛ даже менее уверенно, чем 20-летний Никита Михайлов

На этом фоне смешно выглядят слова Кристиана Кууселы , который сказал, что финская лига не хуже, а может быть, даже лучше КХЛ. Случай Юнттилы — далеко не первый, когда звезда европейского чемпионата с треском проваливается в действительно лучшей лиге континента. Собственно, далеко за примерами ходить не надо. Тот же Куусела, рассуждающий о разнице чемпионатов, в «Амуре» толком ничего не показал. Мы решили вспомнить всех титулованных европейцев, разочаровавших нас при ближайшем рассмотрении.

Кристиан Куусела

Кем был: 33-летний форвард, до этого лишь полсезона отыгравший в Швеции, уезжал в КХЛ в статусе лучшего игрока регулярного чемпионата, обладателя «Золото шлема» и чемпиона Финляндии в составе «Таппары». Собственно, он же стал и самым результативным игроком плей-офф. До этого на протяжении трёх сезонов Кристиан набирал свыше 40 очков, что тоже весьма прилично.

Что показал в КХЛ: оглушительным провалом игру Кууселы за «Амур», конечно, не назовёшь — с 21 очком он стал четвёртым бомбардиром хабаровской команды. Но снайпер из него оказался весьма посредственный: 7 шайб в 52 матчах — так себе результат, даже защитник Ян Коларж в тот сезон забил больше. Досрочно покинув Хабаровск, Куусела в январе вернулся в «Таппару», с которой снова стал чемпионом.

Илари Филлпула

Кем был: как и Куусела, также становился обладателем «Золотого шлема» в чемпионате Финляндии. Этой чести он удостоился в локаутный сезон, когда играл за «Йокерит» вместе со своим младшим братом Валттери Филппулой. Но именно Илари, а не кто-нибудь другой, оказался лучшим бомбардиром «шутов». Чемпионом Финляндии и лучшим игроком плей-офф он становился за три года до этого в составе ТПС.

Что показал в КХЛ: сам Филппула был недоволен сезоном в ЦСКА и признавался, что, хоть и не выдержал плотной борьбы, всё-таки многому научился. Очков он набрал столько же, сколько и Алексей Морозов , но тот постлокаутный ЦСКА справедливо считался командой одного звена. За спиной у тройки Григоренко — Прохоркин — Радулов всё было беспросветно, в том числе и игра финского легионера.

Юха-Пекка Хаатая

Кем был: в сезоне-2012/13 «Золотой шлем» получил Филлпула, но лучшим бомбардиром финского чемпионата стал всё-таки другой человек. Имя ему Юха-Пекка Хаатая, и 59 очков он набрал за тот же «Кярпят», где в прошлом сезоне звездил Юнттила. Набирая в среднем по очку за игру, он выглядел настоящим киллером большинства. Из 28 шайб сразу 12 пришлись на игру в неравных составах. «Атлант» при подписании контракта не смутил ни проваленный Хаатая и «Кярпятом» плей-офф, ни чемпионат мира, который форвард отыграл по нулям.

Что показал в КХЛ: начинал Хаатая более-менее за здравие, но по прошествии двух первых месяцев чемпионата финн окончательно скис. Последний гол за «Атлант» он забил в середине ноября, после чего выдал 26-матчевую безголевую серию. Регулярный чемпионат Юха-Пекка заканчивал в четвёртом звене, получая от Алексея Кудашова по 7-9 минут за матч, а в Кубке надежды участия уже не принимал. И, что самое занятное, так ни разу и не забил в КХЛ в большинстве.

Велли-Матти Савинайнен

Кем был: 30-летний финн и до сезона-2016/2017 был двукратным чемпионом страны, а также серебряным призёром чемпионата мира. Ко всем титулам два года назад он добавил третью золотую медаль и титул лучшего снайпера финской лиги. Причём восемь из трёх десятков его голов были для «Таппары» победными. Даже то, что несколько лет назад он уже не смог заиграть в КХЛ, не смутило менеджеров из Ханты-Мансийска. Видимо, они верили, что людям свойственно меняться, а игрокам — прогрессировать.

Что показал в КХЛ: Любопытно, что первую попытку закрепиться в сильнейшей лиге Европы Савинайнен также предпринимал в составе «Югры». Ничего хорошего из этого не вышло. Потом был приезд в Нижний Новгород на половину сезона — тоже неудачно. В прошлом сезоне Савинайнен снова подался в КХЛ, но выступил даже хуже, чем в первый раз. Велли-Матти с показателем «-23» стал самым бесполезным игроком худшей команды лиги. Даже странно, что после такого перформанса он нашёл себе работу. Видимо, дело в том, что в «Куньлуне» работает его бывший тренер Юсси Тапола.

Олли Палола

Кем был: Из «Таппары» выбились в люди Йори Лехтеря, Йонас Энлунд , Ярно Коскиранта и Йоонас Кемппайнен . Все они заняли свою нишу в КХЛ. Но есть и неудачные примеры, когда лидеры команды из Тампере с треском проваливались на новом месте. Это не только Савинайнен и Куусела, но и Олли Палола. А ведь на протяжении двух сезонов он был лучшим снайпером чемпионата Финляндии. В 2015 году Палола к этому добавил 11 голов в плей-офф, опровергнув мнение о своей некубковости.

Что показал в КХЛ: Борьбу за Палолу выиграл «Витязь», и это казалось настоящей кражей со стороны подольского менеджмента. Однако своё первое очко в новой лиге Олли заработал только в восьмом матче. Дела у него обстояли ещё хуже, чем у Юнттилы. За сезон он забросил одну-единственную шайбу. К проблемам с реализацией добавлялось то, что Олли совершенно бесполезен в борьбе. В «Йокерите» Палола выглядел уже лучше, но тоже не стал лидером «шутов». В новом сезоне он выступает вместе с Савинайненом в Китае под руководством экс-тренера «Таппары».

Кем был: До пришествия моды на финнов доминирующей нацией среди легионеров в нашем хоккее были чехи. Находились среди них и настоящие алмазы, и сомнительные персонажи, но такого дисбаланса между ожиданиями и реальностью как в случае с Мартином Ружичкой мы не припомним. Форвард «Тршинеца» ехал в Хабаровск в статусе абсолютно доминирующего игрока чешской Экстралиги. Чемпион, лучший снайпер, бомбардир и MVP плей-офф, игрок года…После первой неудачной попытки заиграть в КХЛ он вернулся на родину и провёл ещё один впечатляющий сезон, на этот раз установив рекорд Экстралиги по очкам в регулярном чемпионате — 83.

Что показал в КХЛ: Когда мы произносим фамилию Ружичка, то вспоминаем словака из «Спартака» , который хоть и запомнился достаточно ленивым легионером, но пользы красно-белым принёс немало. Его чешский однофамилец оставил после себя сплошное разочарование. Сначала он не впечатлил в Хабаровске, где оставался в тени соотечественников Петружалека и Враны, а спустя два года всплыл в Челябинске. За два сезона в «Тракторе» звезда Экстралиги набрал 33 очка и запомнился весьма противоречивым игроком, но куда показательнее то, что его заносили в список отказов и отправляли в Высшую лигу.

Кем был: За год до того, как переехать в КХЛ, Сундстрём выиграл с «Фрёлундой» всё, что только можно. Вернувшись из-за океана, он сделал золотой дубль, добавив к победе во внутреннем чемпионате хоккейную Лигу чемпионов. И именно Юхан был признан самым ценным игроком плей-офф SHL. Получив приз имени Стефана Лива, следующий сезон швед провёл примерно на том же уровне и снова выиграл Лигу чемпионов.

Что показал в КХЛ: Собственно, ничего. Одна передача в пяти матчах — это статистика Сундстрёма за регулярный чемпионат, и ещё три очка в плей-офф. Почти весь сезон швед лечился. «Авангард» подписал легионера, не зная, что у него есть хроническое заболевание. Или знал, но намерено пошёл на риск. Однако даже в тех играх, что Юхан успел сыграть за «ястребов», было видно, что это добротный рабочий центр, но даже близко не звезда. Нынешние иностранцы омского клуба, базирующегося в Балашихе, совершенно иного уровня. Стоит ли удивляться, что Сундстрёма приютил именно «Куньлунь»?

Симон Энеруд

Кем был: Ещё один обладатель «Stefan Liv Memorial Trophy» — награды, которая в Швеции вручается MVP плей-офф. Символично, что Симон Энеруд, забросивший в играх на вылет 10 шайб, выступал за тот же клуб, что и знаменитый вратарь, разбившийся с «Локомотивом». Более того, Энеруд даже успел немного поиграть вместе с Ливом. Чемпионство ХВ-71 в 2017 году стало первым после гибели Стефана.