Митч Ларкин: Рост не всегда является преимуществом в плавании 

Текст: Анна Козина
Митч Ларкин совсем не похож на многократного чемпиона мира по плаванию, рекордсмена и этакого супермена. Скорее на скромного ботаника в очках, в которых он неизменно выходит на церемонии награждения. Хотя чем не Кларк Кент с планеты Криптон?! Внешность, как известно, бывает обманчива. После побед на ЧМ‑2015 в Казани Ларкин считается одним из самых перспективных пловцов. А еще завидным женихом, с тех пор как встречается с королевой австралийских бассейнов Эмили Сибом. Парень без комплексов больше по теме Климент Колесников — это чудо: что нужно знать о главном герое чемпионата Европы-2018Восемнадцатилетний российский пловец стал главной сенсацией чемпионата Европы по плаванию, установив два рекорда мира и выиграв три золотых, две серебряных и одну бронзовую награду. Традиционное фото на пьедестале чемпиона и призеров на стометровке на спине на чемпионате мира 2015 года в Казани тоже очень хорошо иллюстрирует известную поговорку. Обладатель золотой медали первенства Митч Ларкин (52,40 секунды) как-то теряется на фоне двухметровых красавцев француза Камиля Лакура (200 см) и американца Мэтта Гриверса (203 см). Австралийские журналисты, однако, не постеснялись спросить у местной звезды, каково было стоять между двумя титанами. И убедились, что у Ларкина нет комплексов по этому поводу. — Наверное, эти парни — самые высокие в мужском плавании. Но рост не всегда является преимуществом. Хотя и я далеко не коротышка — 187 см, — отметил Митч. — Лакур и Гриверс очень мощные ребята. Американец вообще весит за 100 кг. Но именно поэтому они не плавают 200 м. Они слишком большие и тяжелые для этой дистанции. А я разработал подходящую технику и выступаю в обоих заплывах. Митч Ларкин и Эмили Сибом И, надо сказать, весьма успешно. После стометровки Ларкин выиграл 200 м (1.53,58), опередив поляка Радослава Кавецкого (1.54,55) и нашего Евгения Рылова (1.54,60). Австралиец стал всего лишь четвертым пловцом в истории, кому удалось сделать золотой дубль на спине на чемпионатах мира. В составе австралийской сборной он также взял «серебро» в комбинированной эстафете 4х100 м, а на полтиннике финишировал четвертым, обидно проиграв касание своему партнеру по команде Бену Трефферсу. В общем, звание одного из героев Казани ему было обеспечено. — Невероятные ощущения, это тот момент, о котором мечтаешь, хочется все повторить, — признался Ларкин после своих победных выступлений. На короткой воде Митч не сбавил темпа. На национальном чемпионате Ларкин установил мировой рекорд на 200 м, обновив предыдущее достижение Аркадия Вятчанина, установленное еще в костюмную эпоху в 2009 году (1.45,63 против 1.46,11). Австралия vs Америка После такого ударного 2015 года Ларкин был стопроцентным фаворитом в Рио. Завоевав первое «золото» на ЧМ в Казани, Митч сказал следующее: «Я лидировал во всех предварительных заплывах, показывал неплохое время. Поэтому, победив в финале, почувствовал некоторое облегчение. Правда, если бы я финишировал вторым или третьим, я был бы также счастлив». В Рио такой расклад уже никого не устраивал. Хотя Ларкин и пытался скрыть разочарование за философскими рассуждениями. На национальном отборе в Аделаиде в марте 2016-го Митч нацеливался на мировой рекорд американца Аарона Пирсола на стометровке (51,94). Конечно, не упуская из виду пловцов из сборной США, которые тоже готовились к Олимпиаде по-особенному, не хотели портить статистику: до Рио именно американцам на протяжении 26 лет принадлежали мировые рекорды на 100 м на спине, и «золото» на Играх пять циклов подряд тоже выигрывали только они. — Установить новый рекорд было бы отличным толчком для меня перед Олимпиадой, — сказал Ларкин о возможности проплыть супербыстро на чемпионате Австралии. — Но прекрасно понимаю, что американцы на своем отборе могут нанести ответный удар. Ну а решающий бой будет в Рио. И Ларкин его проиграл. Митч лидировал первую половину стометровки, но в итоге стал только четвертым. Победу с олимпийским рекордом — 51,97 секунды одержал американец Райан Мерфи. «Серебро» выиграл китаец Сюй Цзяюй (52,31), а «бронзу» прямо из-под носа у Ларкина увел еще один «звездно-полосатый» Дэвид Пламмер (52,40). Он оказался быстрее Митча всего на 0,03 секунды. Мне нужен такой наставник, который сможет давать четкие ответы на мои вопросы, когда я в чем-то сомневаюсь. — Это действительно тяжело. Когда ты чемпион мира, все ждут от тебя все новых и новых побед, — сказал Ларкин после финиша. — Стометровка — это много тяжелой работы и немного удачи. Это был очень быстрый заплыв, и на старте я понимал, что результаты будут очень плотными. Я сегодня отдал все силы. Мне не в чем себя упрекнуть. Он надеялся взять реванш на любимой 200-метровке. Но и там его сделал Мерфи (1.53,62 против 1.53,96). «Бронза» досталась Рылову (1.53,97). «Если я плохо гребу, хочу услышать критику» После такой поездки в Рио Ларкин почувствовал потребность что-то поменять в своей спортивной жизни и шокировал плавательную общественность намерением уйти от тренера Майкла Бола, с которым сотрудничал на протяжении семи лет. — Майкл сделал для моей карьеры все и даже больше. Без него я бы ничего не добился и не стал бы тем, кто я есть теперь. Но, чтобы в новом олимпийском цикле работать с неиссякаемой мотивацией и энтузиазмом, я принял решение попробовать новые тренерские методики. К задаче найти нового наставника Ларкин подошел очень скрупулезно и ответственно. Устроил настоящий тест-драйв специалистов: потренировался с бывшим тренером Яна Торпа Трэйси Мензис, потом с тренером друга и партнера по сборной Кэмерона Макэвойя и с тренером своей девушки Эмили Сибом, провел переговоры с наставником сестер Кэмпбел Саймоном Кьюсаком и проконсультировался еще с целой кучей специалистов сборной. Такого до него еще никто не делал. Но Ларкин был уверен, что такой подход — открытый и разносторонний — принесет свои плоды. — Поговорив со всеми этими тренерами, я очень многое для себя понял, — отметил Ларкин. — Мне нужен такой наставник, который сможет давать четкие ответы на мои вопросы, когда я в чем-то сомневаюсь. Если во время гребка моя рука находится в неправильном положении и поэтому я хреново плыву, я хочу знать об этом. Поверьте, я смогу пережить критику. Именно так я хочу работать, а не приукрашивать действительность. Вместе в радости и горе Ларкин тренировался с семью разными тренерами и остановился на кандидатуре Кьюсака. Выбери он Дэвида Лаша, тренера своей девушки Эмили Сибом, то сладкая австралийская парочка была бы совсем неразлучна. Такого внимания к личной жизни пловцов с Зеленого континента не было уже восемь лет — с момента бурного романа Стефани Райс и Имона Салливана и последовавшего за ним разрыва прямо перед Олимпиадой в Пекине. Слухи о тайном романе Ларкина и Сибом, а потом и подтверждения им в соцсетях пловцов появились уже после чемпионата мира в Казани, где оба выиграли по два «золота» на дистанциях 100 и 200 м на спине. ЛУЧШИЕ СЕКУНДЫ ЛАРКИНА больше по теме Как выглядят жены и подруги Райана Лохте и других самых красивых пловцовШестикратный олимпийский чемпион выбрал в спутницы жизни одну из самых эффектных и сексуальных американских красоток, модель Playboy Кайлу Рей Рид. Их называли королем и королевой в плавании на спине, а их выступление в Рио подавали исключительно как выступление пары. Все статьи в австралийских СМИ строились на «дилемме Митча»: болеть за подружку, которая плывет стометровку в 22.30 (на Играх‑2012 были вечерние финалы), или готовиться к собственному заплыву в 22.38. — Обычно за восемь минут до старта я иду в душ, надеваю шорты, разговариваю со своим тренером. В этот раз я буду делать то же самое. Мы обсуждали эту ситуацию с Эм и договорились, что каждый будет занят своим делом, — рассказывал потом Митч. — Она знает, что я поддерживаю ее на все сто процентов. Даже если я не смотрю за ее заплывом. Возможно, эта взаимная поддержка и помогла обоим пережить неудачу. Эмили (двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах и серебряная медалистка на 100 м в Лондоне) в Рио осталась без медалей. — Мне кажется, наши отношения не мешают карьере, а даже, наоборот, помогают, — отметила Эмили. — Мы понимаем, через что каждому приходится проходить. Так здорово, что можно рассказать своему любимому человеку, как я провела тренировку, и он не подумает, что я говорю какую-то чушь. Общее дело нас очень сближает. Мы делимся нашими переживаниями. Иногда я волнуюсь за результат, нервничаю, пытаюсь себя успокоить, а он просто говорит: «Ты справишься, все будет хорошо». И я ему верю. Что-что, а установки Ларкин давать умеет. И себе в том числе. На чемпионате мира по короткой воде‑2016 в канадском Виндзоре он снова выиграл стометровку (49,65), обогнав Андрея Шабасова и серебряного призера Рио китайца Сюй Цзяюя. — В олимпийский год я, понятно, не делал ставку на этот турнир. А тут еще и травмировал колено накануне и не смог полноценно тренироваться. Но я сумел себя правильно психологически настроить: поставил перед собой самую высокую цель и сказал себе: «Если покажешь все, на что способен, не будет ничего невозможного», — отметил Ларкин. 8 интересных фактов о Митче Ларкине В юниорском возрасте Митч Ларкин плавал брассом, потом переквалифицировался на комплекс. Но, когда не выполнил квалификационный норматив на Игры‑2012 на 400 м комплексным плаванием, решил стартовать на 200 м на спине и неожиданно для всех и для самого себя выиграл отбор. В Лондоне 18-летний Ларкин был почти самым юным в своей команде, вышел в финал на двухсотметровке и улучшил свой личный рекорд. В 2015 году Ларкин был признан лучшим пловцом по версии FINA, став первым австралийцем получившим такое признание. Это не удалось даже многократным олимпийским чемпионам и чемпионам мира Гранду Хэккету и Яну Торпу. — Я думал, что победит Майкл Фелпс, — Ларкин был приятно удивлен выбором. — Пусть он не выступал на ЧМ в Казани. Но его результаты были фантастическими. Хотя и для меня этот год сложился просто невероятно. У Митча плохое зрение, близорукость, но он плавает без линз. Поэтому перед глазами все в тумане, в том числе и табло с результатами. «Когда я проплыл одну из попыток на 100 м на ЧМ в Казани, я увидел время — 53,5 и подумал, что это неплохой результат. Но когда я вылез из воды и оказался ближе к табло, то понял, что показал 52,5!» Ларкин учится в технологическом университете в Брисбене на инженера и мечтает стать главным конструктором команды «Формула‑1». Гонки объединят его любовь к конструированию (он уже сделал дрон своими руками), машинам и путешествиям. Любимый спортсмен Ларкина — швейцарский теннисист Роджер Федерер. Среди пловцов — Ян Торп. «Торп — легенда и один из моих героев, — сказал Ларкин после воодушевляющей речи Торпа перед поездкой сборной Австралии на Игры в Рио. — Он очень откровенно и эмоционально рассказал обо всем, что сам чувствовал во время выступлений. Я восхищаюсь им и старюсь быть в чем-то на него похожим». В 2012 году Ларкина и его семью эвакуировали из их дома во время наводнения в австралийском Квинсленде. На ЧМ в канадском Виндзоре Митч Ларкин впервые в жизни увидел снег. Ларкин — настоящий трудоголик. Поэтому его девиз звучит так: «Желание выиграть — это желание подготовить почву для этого успеха. Чем больше ты работаешь, тем слаще вкус победы». Медали ларкина Золото — 100 м на спине, чемпионат мира‑2014 (25 м) Бронза — 200 м на спине, чемпионат мира‑2014 (25 м) Золото — 100 м на спине, чемпионат мира‑2016 (25 м) Золото — 100 м на спине, чемпионат мира по водным видам спорта‑2015 Золото — 200 м на спине, чемпионат мира по водным видам спорта‑2015 Серебро — комбинированная эстафета 4 × 100 м, чемпионат мира по водным видам спорта‑2015 Серебро — 200 м на спине, Олимпийские игры‑2016 Серебро — комбинированная эстафета 4 × 100 м, чемпионат мира по водным видам спорта‑2017