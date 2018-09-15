«Шахтёр» обыграл «Александрию» в матче лидеров 

В первом субботнем матче 8-го тура УПЛ играли лидеры, «Александрия» и «Шахтёр». «Горняки» подтвердили свое превосходство, отправив в ворота соперника два безответных мяча. В первом тайме отличился Марлос, а в концовке забил Виктор Коваленко.
Протокол игры
Александрия
Шахтёр Донецк
25' Марлос Ромеро (0:1)
87' Коваленко Виктор (0:2)
Панькив Юрий • Микицей Станислав • Бондаренко Валерий • Шендрик Антон • Цуриков Андрей 17' • Шастал Дмитрий • Банада Евгений • Запорожан Андрей • Полярус Артём • Ковалец Кирилл 55' (Задерака Максим (55') • Ситало Артём 55' (Грицук Василий (55' Пономарь Виталий 66')
Запасные: Леванидов Владислав • Довгий Алексей • Бухал Глеб • Бабогло Владислав
Пятов Андрей • Бутко Богдан • Хочолава Давид • Ракицкий Ярослав 67' • Исмаили Гонсалвес • Степаненко Тарас 37' • Патрик Алан 90' (Кривцов Сергей (90') • Марлос Ромеро • Тайсон Фреда • Болбат Сергей 77' (Коваленко Виктор (77') • Мораес Джуниор 90' (Майкон Барберан (90')
Запасные: Фернандо Менегаццо • Шевченко Алексей • Тотовицкий Андрей • Матвиенко Николай
15 сентября. Стадион «Ника».
"Шахтёр" набрал 21 очко, у их соперника — на пять меньше.