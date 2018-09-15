Ещё
«Шахтёр» обыграл «Александрию» в матче лидеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Шахтёр» обыграл «Александрию» в матче лидеров 

Евро-футбол.Ру + ещё 3 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В первом субботнем матче 8-го тура УПЛ играли лидеры, «Александрия» и «Шахтёр». «Горняки» подтвердили свое превосходство, отправив в ворота соперника два безответных мяча. В первом тайме отличился Марлос, а в концовке забил Виктор Коваленко.
Протокол игры
Александрия
Шахтёр Донецк
25' Марлос Ромеро (0:1)
87' Коваленко Виктор (0:2)
Панькив ЮрийМикицей СтаниславБондаренко ВалерийШендрик АнтонЦуриков Андрей 17' • Шастал Дмитрий • Банада ЕвгенийЗапорожан АндрейПолярус АртёмКовалец Кирилл 55' (Задерака Максим (55') • Ситало Артём 55' (Грицук Василий (55' Пономарь Виталий 66')
Запасные: Леванидов ВладиславДовгий Алексей • Бухал Глеб • Бабогло Владислав
Пятов АндрейБутко БогданХочолава ДавидРакицкий Ярослав 67' • Исмаили Гонсалвес • Степаненко Тарас 37' • Патрик Алан 90' (Кривцов Сергей (90') • Марлос Ромеро • Тайсон Фреда • Болбат Сергей 77' (Коваленко Виктор (77') • Мораес Джуниор 90' (Майкон Барберан (90')
Запасные: Фернандо МенегаццоШевченко АлексейТотовицкий АндрейМатвиенко Николай
15 сентября. Стадион «Ника».
"Шахтёр" набрал 21 очко, у их соперника — на пять меньше.
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Байрамян: "После забитого гола и до перерыва "Рубин" играл неправильно" Эрнандес получил повреждение в матче с "Уфой"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры8
Россию выпустили из допингового небытия8
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Опубликовано особое письмо WADA России53
Скандал с Уильямc получил продолжение31
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение