«Шахтёр» обыграл «Александрию» в матче лидеров

В первом субботнем матче 8-го тура УПЛ играли лидеры, «Александрия» и «Шахтёр». «Горняки» подтвердили свое превосходство, отправив в ворота соперника два безответных мяча. В первом тайме отличился Марлос, а в концовке забил Виктор Коваленко

Протокол игры

Александрия

Шахтёр Донецк

87' Коваленко Виктор (0:2)

15 сентября. Стадион «Ника».

"Шахтёр" набрал 21 очко, у их соперника — на пять меньше.