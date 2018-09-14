Премьеры России и Беларуси обсудили повестку предстоящей встречи 

Премьер-министры России и Беларуси обсудили вопросы к межгосударственной встрече, которая пройдет на следующей неделе.
По инициативе белорусской стороны Дмитрий Медведев и Сергей Румас провели телефонный разговор, чтобы уточнить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. «Основное внимание было уделено повестке дня предстоящей встречи, которая запланирована на следующей неделе», — сообщили в пресс-службе российского правительства. На 21 сентября запланированы российско-белорусские переговоры на уровне президентов и правительств.
Румас также поздравил Медведева с днем рождения, который он отмечает сегодня, и пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов.