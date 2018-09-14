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Премьеры России и Беларуси обсудили повестку предстоящей встречи
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Премьеры России и Беларуси обсудили повестку предстоящей встречи 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министры России и Беларуси обсудили вопросы к межгосударственной встрече, которая пройдет на следующей неделе.
По инициативе белорусской стороны Дмитрий Медведев и Сергей Румас провели телефонный разговор, чтобы уточнить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. «Основное внимание было уделено повестке дня предстоящей встречи, которая запланирована на следующей неделе», — сообщили в пресс-службе российского правительства. На 21 сентября запланированы российско-белорусские переговоры на уровне президентов и правительств.
Румас также поздравил Медведева с днем рождения, который он отмечает сегодня, и пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов.
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