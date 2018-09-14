Премьеры России и Беларуси обсудили повестку предстоящей встречи

Премьер-министры России и Беларуси обсудили вопросы к межгосударственной встрече, которая пройдет на следующей неделе.

По инициативе белорусской стороны Дмитрий Медведев Сергей Румас провели телефонный разговор, чтобы уточнить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. «Основное внимание было уделено повестке дня предстоящей встречи, которая запланирована на следующей неделе», — сообщили в пресс-службе российского правительства. На 21 сентября запланированы российско-белорусские переговоры на уровне президентов и правительств.

Румас также поздравил Медведева с днем рождения, который он отмечает сегодня, и пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов.