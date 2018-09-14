Ещё
Буэми: В этом мире может произойти всё, что угодно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Буэми: В этом мире может произойти всё, что угодно 

F1News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: F1News.ru
В следующем году Пьер Гасли переходит в Red Bull Racing, и поговаривают, что в Toro Rosso планируют полностью сменить состав. Но в молодежной программе Red Bull нет гонщиков, готовых к Формуле 1, поэтому нельзя исключать возвращения тех, кто уже выступал в этой команде. Одним из кандидатов считается Себастьен Буэми, который в этот уик-энд находится в Сингапуре, но предпочитает не комментировать слухи.
Вопрос: Что вы делаете в Сингапуре?
Себастьен Буэми: Я приехал в Сингапур, потому что в этот уик-энд я резервный гонщик Toro Rosso и Red Bull Racing. Обычно я работаю на симуляторе, но сейчас я здесь.
Вопрос: В следующем году появятся вакансии в Toro Rosso. В социальных сетях была фотография, что вы проходите подгонку сиденья. Есть ли какие-нибудь новости?
Себастьен Буэми: Я делаю только то, что меня просят делать. Команда решила, что мне нужно сделать сиденье — понятно, что на всякий случай у резервного гонщика оно должно быть. Пока это всё, что я могу сейчас сказать. Но моя программа на следующий год уже составлена, и я продолжу выступать в WEC и Формуле E. Впрочем, вы же понимаете, что в этом мире может произойти всё, что угодно. Но сейчас я сосредоточен на задачах, которые выполняет резервный гонщик. Посмотрим.
Вопрос: Вы были рады выиграть в Ле-Мане, хотя вашим напарником был не Энтони Дэвидсон, а Фернандо Алонсо?
Себастьен Буэми: Здорово выиграть «24 часа Ле-Мана», ведь мы долго шли к победе в этой гонке. Выступать в одном экипаже с Фернандо было интересно, хотя, конечно, я немного сочувствую Энтони, ведь мы много лет работали вместе. Но я уверен, что в ближайшем будущем он вернется.
Вопрос: После той победы ваш телефон разрывался от звонков. Наверное, к вам обращались и из Формулы 1?
Себастьен Буэми: Вовсе не обязательно. Я давно связан с Red Bull, поэтому, конечно, у нас состоялся разговор. Но я сосредоточен на своей работе, а сейчас это Формула E и WEC.
Вопрос: Ожидаете, что в ближайшем будущем у вас будет возможность участвовать в пятничных тренировках?
Себастьен Буэми: Мне ничего не говорили об этом. Я пока не в курсе.
F1News.ru: последние новости
Вольфф: Людям не хватает смелости сдержать свое слово На родине Кими рады, что он остаётся в Формуле 1 Серхио Перес: Невозможно всё знать заранее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Умер Валентин Чайкин
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Бывшая российская спортсменка выступила против России
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение