Буэми: В этом мире может произойти всё, что угодно

В следующем году Пьер Гасли переходит в Red Bull Racing, и поговаривают, что в Toro Rosso планируют полностью сменить состав. Но в молодежной программе Red Bull нет гонщиков, готовых к Формуле 1, поэтому нельзя исключать возвращения тех, кто уже выступал в этой команде. Одним из кандидатов считается Себастьен Буэми, который в этот уик-энд находится в Сингапуре, но предпочитает не комментировать слухи.

Вопрос: Что вы делаете в Сингапуре?

Себастьен Буэми: Я приехал в Сингапур, потому что в этот уик-энд я резервный гонщик Toro Rosso и Red Bull Racing. Обычно я работаю на симуляторе, но сейчас я здесь.

Вопрос: В следующем году появятся вакансии в Toro Rosso. В социальных сетях была фотография, что вы проходите подгонку сиденья. Есть ли какие-нибудь новости?

Себастьен Буэми: Я делаю только то, что меня просят делать. Команда решила, что мне нужно сделать сиденье — понятно, что на всякий случай у резервного гонщика оно должно быть. Пока это всё, что я могу сейчас сказать. Но моя программа на следующий год уже составлена, и я продолжу выступать в WEC и Формуле E. Впрочем, вы же понимаете, что в этом мире может произойти всё, что угодно. Но сейчас я сосредоточен на задачах, которые выполняет резервный гонщик. Посмотрим.

Себастьен Буэми: Здорово выиграть «24 часа Ле-Мана», ведь мы долго шли к победе в этой гонке. Выступать в одном экипаже с Фернандо было интересно, хотя, конечно, я немного сочувствую Энтони, ведь мы много лет работали вместе. Но я уверен, что в ближайшем будущем он вернется.

Вопрос: После той победы ваш телефон разрывался от звонков. Наверное, к вам обращались и из Формулы 1?

Себастьен Буэми: Вовсе не обязательно. Я давно связан с Red Bull, поэтому, конечно, у нас состоялся разговор. Но я сосредоточен на своей работе, а сейчас это Формула E и WEC.

Вопрос: Ожидаете, что в ближайшем будущем у вас будет возможность участвовать в пятничных тренировках?

Себастьен Буэми: Мне ничего не говорили об этом. Я пока не в курсе.