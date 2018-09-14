Экс-центровой «Детройт Пистонс» изменил жене 341 раз 

Бывший центровой «Детройт Пистонс» Джейсон Максиелл признался в многочисленных изменах супруге, передает "Советский спорт".
Баскетболист стал гостем шоу Иянлы Ванзант, на котором поделился подробностями своей личной жизни. По его словам, он изменил жене, с которой прожил 17 лет, 341 раз. При этом спортсмен подчеркнул, что не считает себя сексоголиком.
"В то время мне было легко сделать это, получать удовольствие таким образом. Я изменил жене 341 раз, но я не считаю себя сексоголиком", — сказал Максиелл.
35-летний американец не выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) c 2015 года.
Ранее сообщалось, что турецкие тхэквондисты устроили оргию.