Экс-центровой «Детройт Пистонс» изменил жене 341 раз

Баскетболист стал гостем шоу Иянлы Ванзант, на котором поделился подробностями своей личной жизни. По его словам, он изменил жене, с которой прожил 17 лет, 341 раз. При этом спортсмен подчеркнул, что не считает себя сексоголиком.

"В то время мне было легко сделать это, получать удовольствие таким образом. Я изменил жене 341 раз, но я не считаю себя сексоголиком", — сказал Максиелл.

35-летний американец не выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) c 2015 года.

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