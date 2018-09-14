«Останется только один»: главу Волгограда выберут из трёх чиновников и студентки

Хозяина горадминистрации выберут в среду

Специальная комиссия выслушала доклады кандидатов на пост главы Волгограда и передала в городскую думу четыре фамилии претендентов, в рамках второго этапа конкурса.

— Сегодня шесть претендентов презентовали свои проекты по развитию города. Из шести докладов конкурсной комиссии отобраны четыре, — сообщили V1.ru в комиссии. — Кандидатуры их авторов будут рассмотрены Волгоградской городской Думой для избрания главы Волгограда.

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Среди прошедших отбор строгой комиссии нынешний глава администрации Виталий Лихачёв, его подчинённый — председатель комитета строительства мэрии Михаил Гайворонский, бывший вице-губернатор Геннадий Чуриков и студентка РАНХиГС Анна Манчуковская.

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Выступления бизнесмена Романа Евстафьева и фельдшера-лаборанта Людмилы Украинской членам конкурсной комиссии пришлись не по нраву.

— Глава Волгограда будет объявлен на заседании городской думы в среду, 19 сентября, — пояснили в Волгоградской городской думе. — Вначале депутаты выберут из своего числа председателя, а затем и главу города.

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Всего на участие в конкурсе подали заявки до 1 августа 10 человек. Четверо были отсеяны после проверки поданных документов. Ещё двое — не прошли конкурсные испытания сегодня.

Конкурсная комиссия формировалась пропорционально губернатором и Волгоградской городской думой. Кандидатам советовали подготовить доклад о своём видении Волгограда на примере создания новой концессии.

Михаил Гайворонский

Новую систему назначения на должность депутаты Волгоградской городской думы утвердили в конце мая.