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«Останется только один»: главу Волгограда выберут из трёх чиновников и студентки
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«Останется только один»: главу Волгограда выберут из трёх чиновников и студентки 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Хозяина горадминистрации выберут в среду
Специальная комиссия выслушала доклады кандидатов на пост главы Волгограда и передала в городскую думу четыре фамилии претендентов, в рамках второго этапа конкурса.
— Сегодня шесть претендентов презентовали свои проекты по развитию города. Из шести докладов конкурсной комиссии отобраны четыре, — сообщили V1.ru в комиссии. — Кандидатуры их авторов будут рассмотрены Волгоградской городской Думой для избрания главы Волгограда.
Виталий Лихачёв — почётный гражданин Краснослободска и Волжского
Среди прошедших отбор строгой комиссии нынешний глава администрации Виталий Лихачёв, его подчинённый — председатель комитета строительства мэрии Михаил Гайворонский, бывший вице-губернатор Геннадий Чуриков и студентка РАНХиГС Анна Манчуковская.
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Выступления бизнесмена Романа Евстафьева и фельдшера-лаборанта Людмилы Украинской членам конкурсной комиссии пришлись не по нраву.
— Глава Волгограда будет объявлен на заседании городской думы в среду, 19 сентября, — пояснили в Волгоградской городской думе. — Вначале депутаты выберут из своего числа председателя, а затем и главу города.
Геннадий Чуриков отвечал за информатизацию региона
Всего на участие в конкурсе подали заявки до 1 августа 10 человек. Четверо были отсеяны после проверки поданных документов. Ещё двое — не прошли конкурсные испытания сегодня.
Конкурсная комиссия формировалась пропорционально губернатором и Волгоградской городской думой. Кандидатам советовали подготовить доклад о своём видении Волгограда на примере создания новой концессии.
Михаил Гайворонский
— От гордумы в комиссию вошли почётный гражданин города-героя Волгограда Борис Усик, директор МОУ «Лицей № 5» Лариса Тропкина, председатель Контрольно-счётной палаты Волгограда Александр Мордвинцев, действующий глава Волгограда Андрей Косолапов и консультант-юрисконсульт правового отдела думы Оксана Попова. — сообщали в пресс-службе гордумы.
Новую систему назначения на должность депутаты Волгоградской городской думы утвердили в конце мая.
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