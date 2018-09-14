Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Кристал Пэлас: кто будет забивать

В одном из субботних матчей пятого тура чемпионата Англии «Хаддерсфилд Таун» примет «Кристал Пэлас». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, а потому будут играть только на победу.

Хаддерсфилд Таун

"Хаддерсфилд" неважно начал новый сезон. После поражений от «Челси» и «Манчестер Сити» с общим счётом 1:9 команда Давида Вагнера хоть как-то собралась и взяла два очка в последующих двух матчах с «Кардифф Сити» и «Эвертоном». Но чтобы рассчитывать на сохранение прописки в элите, «терьерам» нужно начинать побеждать.

Кристал Пэлас

"Кристал Пэлас" стартовал в чемпионате с гостевой победы над «Фулхэмом» в лондонском дерби. Но после этого команда Роя Ходжсона исключительно проигрывала, всякий раз пропуская по два гола. Впереди у «орлов» вполне себе рабочие соперники, а потому они надеются к октябрю отдалиться от зоны вылета.

Статистика личных встреч

"Хаддерсфилд Таун" — «Кристал Пэлас»: +1=0-1. Разница мячей: 3-2.

В прошлом сезоне «Хаддерсфилд» и «Кристал Пэлас» впервые встретились в Премьер-лиге. Команды обменялись уверенными гостевыми победами — 3:0 в пользу «терьеров» и 2:0 в пользу «орлов».

Интересные факты

— «Хаддерсфилд Таун» не побеждал в 8 последних матчах Премьер-лиги (4 ничьи, 4 поражения).

— В трёх последних матчах чемпионата «Кристал Пэлас» пропускал по два гола и проигрывал.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Обе команды находятся не в лучшей форме и нуждаются в победе, чтобы получить заряд уверенности. Мы ожидаем, что и «Кристал Пэлас», и «Хаддерсфилд Таун» предпочтут сыграть с позиции силы и будут забивать голы. Наша ставка: «Обе забьют» с коэффициентом 1.97.