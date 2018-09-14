КХЛ. «Адмирал» победил «Амур» в дальневосточном дерби

Победа «Адмирала» позволила клубу обойти «Амур» в турнирной таблице. У «моряков» стало 4 очка (8-е место в Восточной конференции), у хабаровчан осталось 2 балла (12-е место).

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