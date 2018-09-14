Ещё
КХЛ. «Адмирал» победил «Амур» в дальневосточном дерби
Далее:
Читайте также:
Ещё

КХЛ. «Адмирал» победил «Амур» в дальневосточном дерби 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Хабаровске матчем между местным "Амуром" и владивостокским «Адмиралом» стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости одержали победу со счетом 2:0. Хозяева льда так и не смогли пробить вратаря дальневосточников Никиту Серебрякова.
Счет в этой встрече был открыт уже на 2-й минуте первого периода. Нападающий «моряков» Александр Стрельцов с передачи Александра Стрельникова вывел свою команду вперед.
Вторую шайбу гости забросили под занавес третьего периода, когда хозяева поля поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Гол в пустые ворота оказался на счету Егора Антропова.
Победа «Адмирала» позволила клубу обойти «Амур» в турнирной таблице. У «моряков» стало 4 очка (8-е место в Восточной конференции), у хабаровчан осталось 2 балла (12-е место).
Вести.Ru: последние новости
"У меня в животе дырка": налетчик порезал двух женщин в самарском магазине Ссора Нурмагомедова и Тимати: Кадыров призвал "не заниматься ерундой и наводить порядок" Модрич намерен в январе перейти из "Реала" в "Интер"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Умер Валентин Чайкин
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Бывшая российская спортсменка выступила против России
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение