Областной Совет народных депутатов возглавил единоросс Вячеслав Петров

Вячеслав Петров родился в Новокузнецке в 1969 г. Имеет два высших образования — медицинское и юридическое. С 2013 г. и по настоящее время занимает должность председателя Совета директоров компании «E-Лайт-Телеком».

Юрий Скворцов — кемеровчанин, родился в областной столице в 1963 году. Окончил химический факультет КемГУ. Работает директором областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам.

Дмитрий Кузьмин родился в 1975 г. в Берёзовском. Окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Открытые горные работы». С 2011 г. Дмитрий Кузьмин руководит энергетическим холдингом «СДС-Энерго».