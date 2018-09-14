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Областной Совет народных депутатов возглавил единоросс Вячеслав Петров
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Областной Совет народных депутатов возглавил единоросс Вячеслав Петров 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемерово, 14 сентября — АиФ-Кузбасс. Члена партии «Единая Россия» Вячеслава Петрова на должность председателя областного законодательного собрания рекомендовал избранный губернатором Сергей Цивилёв, все депутаты проголосовали «За».
Заместителем председателя совета единогласно избрали члена партии «Патриоты России» Юрия Скворцова. Представителем областного Совета в Совете Федерации избрали Дмитрия Кузьмина.
Вячеслав Петров родился в Новокузнецке в 1969 г. Имеет два высших образования — медицинское и юридическое. С 2013 г. и по настоящее время занимает должность председателя Совета директоров компании «E-Лайт-Телеком».
Юрий Скворцов — кемеровчанин, родился в областной столице в 1963 году. Окончил химический факультет КемГУ. Работает директором областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам.
Дмитрий Кузьмин родился в 1975 г. в Берёзовском. Окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Открытые горные работы». С 2011 г. Дмитрий Кузьмин руководит энергетическим холдингом «СДС-Энерго».
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