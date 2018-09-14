В курское «Динамо» переходит баскетболистка сборной Испании

27-летняя Марта Ксаргай, защитник сборной Испании ростом 180 см, переходит в курскую команду «Динамо» из чешского УСК (Прага).

Об этом сообщил БК «Динамо» (Курск) на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Уроженка испанского города Жирона занимается баскетболом с 5 лет. До 12 лет Марта занималась в местной спортивной школе C. E. Vedruna, а с 2005 по 2009 год проходила обучение в структуре клуба «Жирона». В 2009 году Ксаргай подписала контракт с «Авенидой» из Саламанки, где провела следующие 6 сезонов. С 2015 по 2018 года баскетболистка выступала за чешский клуб УСК (Прага). Два сезона, в 2015 и 2016 годах она играла в WNBA. В составе команды «Финикс Меркури» Марта Ксаргай провела 44 матча, из них в 23 играх выходила в стартовой пятерке, в среднем набирала за матч 5,1 очко и отдавала 2,7 голевые передачи. Но ввиду загруженности в матчах за сборную Испании спортсменка приняла решение не играть в WNBA в 2017 и 2018 годах.

В составе национальной женской сборной Испании, главным тренером которой, напомним, является наставник курского «Динамо» Лукас Мондело , Марта Ксаргай стала серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года, серебряным призёром чемпионата мира 2014 года, чемпионкой Европы 2013 и 2017 годов, бронзовым призёром чемпионата Европы 2015 года. А до этого в составе юниорской и молодёжной сборных своей страны Марта была победителем Первенства Европы среди девушек не старше 16 лет 2006 года, серебряным призёром Первенства Европы среди девушек не старше 18 лет 2007 года, серебряным призёром Первенства Европы среди девушек не старше 20 лет 2009 года, серебряным призёром чемпионата мира среди девушек не старше 19 лет 2009 года.

Не менее внушителен и список достижений Марты Ксаргай на клубном уровне. Она — чемпионка Евролиги в составе испанской «Авениды» в сезоне-2010/11, 2-кратный обладатель Суперкубка Европы в составе той же «Авениды» в 2011 году и чешского УСК (Прага) в 2015 году, 3-кратная чемпионка Чехии в составе УСК (Прага) с 2015/16 по 2017/18 годы, 2-кратная чемпионка Испании в составе «Авениды» в сезонах-2010/11 и 2012/13, 5-кратная обладательница Суперкубка Испании в составе «Авениды» с 2010 по 2014 год, 3-кратная обладательница Кубка Королевы в составе «Авениды» в 2012, 2014 и 2015 годах.

Баскетболистка признавалась MVP (самым полезным игроком) чемпионата мира среди девушек не старше 19-ти лет 2009 года и MVP Суперкубка Испании в составе «Авениды» 2014 года.

Марта Ксаргай в сезоне-2017/18 провела в чемпионате Чехии 29 матчей, и её средние статистические показатели за один матч таковы: 9,2 очка, 3,7 подбора и 5,6 результативных атакующих передач. В том же сезоне в Евролиге Ксаргай принимала участие в 15 матчах, и в этом турнире добилась таких средних статистических показателей за игру: 11,6 очка, 4 подбора и 6,6 результативных атакующих передач.

Фото: Сообщество БК «Динамо» (Курск)