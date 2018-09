Телеканал RT завоевал четыре золотых награды премии «Медиабренд»

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости Телеканал RT завоевал четыре золотых и три серебряных награды российской премии «Медиабренд», которая присуждается за достижения в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна, сообщает в пятницу пресс-служба канала.

Рекламная кампания RT «Валите на нас» (Blame it on us), запущенная в 2017 году в российских аэропортах, а также в Лондоне, одержала победу в номинации «Лучшая внеэфирная промокампания». Кампания стала вирусной в соцсетях и вызвала резонанс среди мировых СМИ, отметил телеканал.

"Промо спецэфира RT о президентских выборах во Франции выиграло золото в номинации «Лучший проморолик новостной программы, спецвыпуска или спецрепортажа», — добавили в пресс-службе RT.

В категории «Самое оригинальное промо» лучшим стал видеоролик, созданный в стилистике и технике начала ХХ века в рамках масштабного мультимедийного кроссплатформенного проекта #Romanovs100, приуроченного к столетней годовщине расстрела царской семьи. Первое место в номинации «Лучший дизайн при использовании современных технологий» получило панорамное видео, снятое в рамках проекта #1917LIVE — исторической Twitter-реконструкции событий 1917 года в России, говорится в пресс-релизе канала.

"Серебряной награды была удостоена серия промороликов RT о знаменитом футбольном тренере Жозе Моуринью, легендарном датском вратаре Петере Шмейхеле и известном английском футболисте Стэне Коллиморе, которые присоединились к команде телеканала для освещения ЧМ-2018 в России. Второе место получили ролик RT в поддержку российских футболистов, а также вирусное видео телеканала, в котором «русские хакеры» взломали Рождество", — сообщили в пресс-службе.

В 2017 году RT завоевал главный приз премии «Медиабренд» в двух категория. Телеканал также является обладателем специальной награды, присужденной в рамках ежегодной премии Союза журналистов России «Золотое перо» и «Премии Рунета». Кроме того, RT — единственный российский телеканал, шестикратно номинированный на престижную премию Emmy. RT был также удостоен главной награды фестиваля в Монте-Карло и одержал победу в People's Voice Award — зрительском голосовании «интернет-Оскара» Webby Awards. RT — многократный призер New York Festivals и PromaxBDA, одной из самых престижных международных премий в области промо, маркетинга и дизайна.