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«Адмирал» прервал серию из четырех поражений и обыграл «Амур»
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«Адмирал» прервал серию из четырех поражений и обыграл «Амур» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Адмирал» переиграл "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0. В составе победителей отличились Александр Стрельцов и Егор Антропов. «Адмирал» прервал серию из четырех поражений.
Регулярный чемпионат
"Амур" (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: А. Стрельцов — 1 (Черников), 1:29 — 0:1. Антропов — 1 (мен., п.в.), 57:07 — 0:2.
Вратари: Аликин (57:00 — 57:07) — Серебряков.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 37 (11+10+16) — 24 (8+10+6).
Судьи: Белов, Кулаков.
14 сентября. Хабаровск. «Платинум-Арена».
Все о регулярном чемпионате КХЛ — здесь
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