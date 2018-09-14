«Зеленое» дерби в КХЛ и Клопп против Почеттино: дайджест по спорту на выходные

Дерби Уфы и Казани в КХЛ и возвращение клубного европейского футбола — в спортивном гиде Sobesednik.ru на выходные.

В пятницу в рамках регулярного сезона КХЛ состоится один из главных матчей в лиге: в рамках «зеленого» дерби встретятся «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

Команды по-разному начали сезон. В «Салавате Юлаеве», расставшись с Эрккой Вестерлундом, назначили на пост главного тренера своего воспитанника Николая Цулыгина . Изначально перспективы молодого тренера оценивали с опаской, вспоминая аналогичный пример с другим «доморощенным» тренером Венером Сафиным , который не добился особых успехов с уфимцами. Однако команда из столицы Башкирии идет пока очень хорошим ходом: на их счету уже есть победы над СКА и «Динамо».

«Салават Юлаев» / Global Look Press

А дела у действующих обладателей Кубка Гагарина пока плохи: из пяти матчей на старте сезона лишь два закончились в пользу «Ак Барса». Если поражения от СКА и мощного на старте сезона «Авангарда» можно понять, то домашнее поражение от «Барыса» — явно не то, что нужно болельщикам клуба. Начнет ли именитый тренер Зинэтула Билялетдинов приводить ситуацию в победную норму, покажет матч в Уфе.

Т/к «Матч ТВ», 14 сентября в 16:55 по мск Также в пятницу стартует очередной тур РПЛ. В матче в Черкизове «Локомотив» проверит «Динамо».

Старт сезона для «железнодорожников» вышел отвратительным: лишь две невзрачные победы над одним из главных аутсайдеров чемпионата и новичком лиги, которые стоят в одном ряду с плохими играми в Оренбурге и Краснодаре, где «Локо» одинаково проигрывал в самой концовке. Так что перед стартом Лиги Чемпионов перед Юрием Семиным стоит больше вопросов, нежели ответов.

Наставник «Локомотива» Юрий Семин / Global Look Press

Игру чемпионы сейчас показывают ужасающую: если в прошлом сезоне неспособность давить соперника в позиционном нападении компенсировалась отличными контратаками и голами со стандартов (вспоминаем выездные игры с ЦСКА, «Спартаком» «Зенитом» ), то в этом сезоне нет и этого. Лидеры вроде Миранчуков, Фарфана и Фернандеша находятся в не самой лучшей форме: на них вполне мог повлиять Чемпионат мира, как кажется. Но если посмотреть форму Артема Дзюбы и Марио Фернандеса , которые тоже провели лето не на пляжах, а на футбольных полях, то оправдание занятостью во время межсезонья принять уже сложно.

У «Динамо» же проблем куда меньше, так как требования ниже, они ведь не держатели чемпионского кубка. Команда Дмитрия Хохлова идет по хорошему графику для команды со средними возможностями. Они, к слову, тот же «Локомотив» в турнирной таблице превосходят, что делает это столичное дерби еще интереснее.

Т/к «Матч! Премьер», 14 сентября в 19:00 по мск.

В субботу в Англии состоится одна из главных игр всего уикенда: на «Уэмбли» «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль».

Обе команды неплохо начали сезон: подопечные Маурисио Почеттино одержали три победы на старте АПЛ, оступившись лишь у «огненного» «Уотфорда», который, как и дружина Юргена Клоппа , идет пока без потерь в чемпионате.

Владельцам лондонцов удалось стабилизировать состав, избежав после пары успешных сезонов кадровой текучки: Кейн, Эриксен и Алли на месте. И, как верно замечали многие близкие к футболу люди, главным приобретением «Тоттенхэма» минувшим летом стало сохранение состава, а не какие-то новые игроки.

«Ливерпуль» же продолжил точечно, но дорого усиляться. Были дыры в защите? Получите новогодний подарок в лице Верджила ван Дейка. Беспокоит средняя линия, а вратарь совершает две ошибки в финале Лиги Чемпионов? И вот место в основе за Наби Кейта и Алиссоном Бекером. Справедливо, что «Ливерпуль» наряду с «Манчестер Сити» является главным фаворитом АПЛ. Но таких соперников, как «Тоттенхэм», в этом сезоне пока «мерсисайдцы» не встречали. Матч на «Уэмбли» станет настоящей проверкой их чемпионских амбиций.

Т/к «Матч! Футбол 1», 15 сентября в 14:25 по мск.

В Уфе в субботу тоже будет футбол: в гости к местной команде приедет набирающий ход ЦСКА.

Для фанатов «армейцев» последние дни лета и начало осени стали настоящим праздником: мало того что устроили приличную закупку, так и травмированные игроки начинают возвращаться в строй. Перед стартом в ЛЧ москвичам очень важно проверить степень готовности Алана Дзагоева Георгия Щенникова , от которых будет многое зависеть в тяжелейших европейских матчах. Известно, что поправить здоровье осталось только новоиспеченному лидеру центра поля Кристиану Бистровичу.

Что ждет ЦСКА и «Локо» в новом сезоне ЛЧ: эксперты о шансах столичных команд

Алан Дзагоев / Global Look Press

У ЦСКА получился довольно сложный, но ожидаемо тяжелый старт. Но в последние игры «армейцы» явно набирают кондиции, что вкупе с возвращением после травмы лидером Алана Дзагоева может стать большой проблемой для соперников башкортостанской команды.

Т/к «Матч! Премьер», 15 сентября в 16:15 по мск.

Вечером в Испании состоится «класико». Не противостояние Мадрида и Барселоны, конечно, но матчи между «Атлетиком» из Бильбао, «Барсой» и «Реалом» являются полноправными класико — это единственные три команды, никогда не покидавшие высший дивизион испанского чемпионата.

В гости к баскам приедет соперник ЦСКА по ЛЧ — «Реал». Как известно, «Реал» учится жить без Зидана на тренерском посту и Роналду у чужих ворот, поэтому какая-никакая, но перестройка у мадридцев сейчас наметилась. Отсутствие громких летних трансферов, за исключением перехода Тибо Куртуа, говорит о том, что в «Реале» надеются на талант молодых испанцев Иско и Марко Асенсио

Марко Асенсио / Global Look Press

Очевидно, что большая роль все еще будет в ногах стариков-лидеров: Марсело все так же будет носиться по флангу, Рамос все так же будет решать на стандартах у своих и чужих ворот, Кроос и Модрич продолжат раздавать ювелирные передачи, а Бэйл с Бензема продолжат терроризировать защиту соперников. Но стоит присмотреться к этим молодым людям: последние матчи сборной Испании (не на Чемпионате мира, разумеется) показали, что Марко Асенсио и Иско готовы решать большие задачи.

Т/к «Матч! Футбол 3», 15 сентября в 21:40 по мск.

В воскресенье состоится одна из главных игр тура в РПЛ: в Оренбург приедет «Зенит». Питерцы являются ожидаемыми лидерами чемпионата, а вот нахождение новичков лиги на самом верху турнирной таблицы вызывает удивление. Результаты «Оренбурга», их умение выбегать в контратаки наводит на мысль, что «Зенит» может испытать большие проблемы в воскресном матче.

Антон Заболотный готов продолжить забивать за «Зенит» / Global Look Press

«Зенит» проведет матч в Оренбурге перед тяжелым выездом в Данию к непростому «Копенгагену» в рамках Лиги Европы. В августе команда Сергея Семака показала, что умеет играть на два фронта, причем даже когда возможности выставить более слабый состав нет. Продолжит ли клуб из Петербурга показывать стабильные результаты, увидим в игре с подопечными Владимира Федотова

Т/к «Матч! Премьер», 16 сентября в 13:55 по мск.