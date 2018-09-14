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Окружные соревнования по шашкам проведут на улице Маршала Тухачевского
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Окружные соревнования по шашкам проведут на улице Маршала Тухачевского 

Управа района Хорошево-Мневники 40 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В клубе «Атом» на улице Маршала Тухачевского проведут окружной чемпионат по шашкам. К участию приглашаются все желающие.
— Проведение соревнований по различным видам шашек стало доброй традицией Северо-Западного округа. В течение всего года любители шашек могут принять участие в турнирах по таким видам, как русские шашки (классическая и современная версия), бразильские шашки (современная версия), советские шашки, стоклеточные шашки, — отметили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Турнир пройдет в воскресенье, 16 сентября, начало в 15.00. Клуб «Атом» находится по адресу ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 2. Более подробная информация по телефону 8 (965) 106-33-26 (Шамиль Ахмедович Юсупов). (ис)
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