Видео: Авария Шарля Леклера

Ошибка Шарля Леклера привела к единственной серьёзной аварии в первой тренировке в Сингапуре. В 12-м повороте монегаск ошибся, задел стену и сломал переднюю правую подвеску своей Sauber.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Crunch 💥 He finished P9 in FP1, but this wasn't the ideal start to the weekend for Charles Leclerc 😬. #F1 #Formula1 #SingaporeGP #Singapore #Leclerc #Sauber Публикация от FORMULA 1® (@f1) 14 Сен 2018 в 5:19 PDT