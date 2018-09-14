Mercedes и Паскаль Верляйн расстанутся в конце сезона

В конце года Паскаль Верляйн покинет программу Mercedes после шести лет сотрудничества и успешных выступлений в DTM и Формуле 1 при поддержке немецкого концерна.

Он дебютировал в DTM в 2013-м, спустя год стал самым молодым победителем гонки, а в 2015-м завоевал титул. Это помогло ему дебютировать в Формуле 1 в 2016-м. Он провёл сезон в Manor, а затем перешёл в Sauber, но в конце 2017 года остался без места в Формуле 1 и вернулся в DTM.

Паскаль Верляйн: «Мой контракт с Mercedes истекает в конце сезона 2018 года, и мы вместе решили не продолжать сотрудничество. Я с нетерпением жду новых вызовов и сейчас веду переговоры о следующем сезоне.

Я благодарен Mercedes за поддержку, которой я пользовался с первой встречи с Герхардом Унгаром и Норбертом Хаугом в 2012-м, а затем вместе с Тото Вольффом мы решили, что в 2013-м вместо Формулы 3 мне нужно перейти в DTM, и в 2015-м я завоевал там титул. Это стало воплощением моей детской мечты, ведь я вырос в часе езды от Штутгарта.

Это открыло мне дверь в Формулу 1 — сначала я получил шанс в Manor, затем в Sauber — было здорово заработать очки вместе с этими командами. Я хочу поблагодарить всех в Штутгарте, Аффалтербахе и Брэкли, поддерживавших меня на этом пути. Теперь настало время сделать следующий шаг».

Тото Вольфф, руководитель Mercedes Motorsport: «Задачей нашей молодежной программы всегда была поддержка молодых талантливых гонщиков и поиск возможностей, которые лучше всего отвечают их интересам. Путь на вершину не всегда прямой, и иногда надо признать, что пришла пора завершить сотрудничество.

К сожалению, мы не смогли предложить Паскалю конкурентоспособную машину на следующий год. Действуя в его интересах, мы вместе решили не продлевать контракт и дать ему возможность найти другое место, где он сможет в полной мере проявить свой талант. Мы благодарим его за фантастическую работу в Mercedes на протяжении нескольких последних лет и желаем ему всего самого лучшего в будущем».