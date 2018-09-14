Владимир Дядюн: Конкуренция, полагаю, вещь нужная, но не сильно меня заботит

— Причин и мнений по данному вопросу наберется масса. Думаю, неправильно будет выносить сор из избы, говоря о проблемах. Будет результат, и вопрос отпадет сам собой.

— Проще ли играть ФНЛ? Отмечу сразу, что сыграл пока только 4 игры в ФНЛ и не успел оценить уровень всех команд. Но, по тому, что увидел, скажу так: ФНЛ достаточно ровная и конкурентоспособная лига. Конечно, тут нет такого антуража и внимания СМИ, как в премьер-лиге, но не скажу, что играть в ФНЛ проще, хотя бы потому, что в РПЛ я таких травм не получал.

Подстегивает ли меня конкуренция? Я люблю свое дело и стараюсь всегда делать его хорошо, реализовывая весь свой потенциал, чтобы в конечном счете мне не за что было себя упрекнуть. А конкуренция, полагаю, вещь нужная, но не сильно меня заботит, — приводит слова форварда официальный сайт калининградского клуба.

Добавим, что после десяти туров «Балтика» занимает 17-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ.