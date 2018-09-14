Спикер Сергей Лобов: «Как пользовательские данные улучшают Яндекс. Карты»

Спикер Сергей Лобов : «Как пользовательские данные улучшают Яндекс. Карты»Менеджер проектов компании «Яндекс» Сергей Лобов — один из спикеров «РИФ. Кавказ» площадки «Информационная инфраструктура и импортозамещение» — рассказал в своем выступлении о том «Как пользовательские данные улучшают Яндекс. Карты».

«Сейчас карты помогают людям не только с выбором местности, но и как вызвать такси, где пообедать/поужинать. Помогают найти маршрут без пробок. Яндекс картами в России и за ее пределами пользуются порядка 45 миллионов», — говорит спикер Лобов.