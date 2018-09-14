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Чемпионат Вооруженных Сил РФ по легкоатлетическому кроссу в Самаре завершился победой команды Западного военного округа
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Чемпионат Вооруженных Сил РФ по легкоатлетическому кроссу в Самаре завершился победой команды Западного военного округа 

ТК «Звезда» 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Первые тройки призеров во всех дисциплинах представят ВС РФ на чемпионате мира по кроссу среди военнослужащих CISM, который пройдет в Анголе в ноябре этого года.
Победой команды Западного военного округа завершился чемпионат Вооруженных Сил РФ по легкоатлетическому кроссу. Турнир организовал и провел самарский филиал ЦСКА совместно с Минобороны РФ на базе учебно-спортивного центра «Чайка» в поселке Управленческий.
Участниками соревнований стал 61 военнослужащий в составе 8 сборных команд, представляющих военные округа (Западный, Восточный, Центральный и Южный), рода войск и виды Вооруженных Сил (ВКС, ВМФ, ВДВ), а также Военный институт физической культуры (ВИФК, г. Санкт-Петербург). На чемпионат были заявлены 18 мастеров спорта и 15 кандидатов в мастера спорта, среди которых участники престижных международных и российских легкоатлетических турниров, в том числе призеры игр CISM. Титулованные спортсмены и определили итог соревнований.
В первый день были разыграны медали в индивидуальных видах легкоатлетического кросса. У женщин на дистанции 3 км самой быстрой оказалась рядовой ЦВО (МС) Татьяна Курамшина. Она преодолела трассу за 10.31,5. Второе и третье место заняли девушки-ефрейторы перворазрядницы ЗВО Евгения Сухорученкова (10.38,5) и Елизавета Ерохина (10.48,9).
Среди юниоров «золото» забега на 3 км у курсанта ВИФК (КМС) Дмитрия Анохина (09.40,4), «серебро» — у представителя ВМФ перворазрядника Егора Лимонова (09.51,8), «бронза» — у рядового ЗВО, также перворазрядника, Александра Васильева (09.53,6).
В личном первенстве среди мужчин дистанцию в 5 км с лучшим результатом (15.36,5) пробежал рядовой ВВО (МС) Роман Троценко. Второй в этом забеге — гвардии рядовой ВДВ (КМС) Кирилл Недосеков — 16.15,4, третье место у старшего лейтенанта ЗВО перворазрядника Дмитрия Балобанова — 16.18,0.
Самую длинную дистанцию в 8 км, где спортсмены демонстрируют не только физическую подготовку и выносливость, но грамотное распределение ресурсов и времени, первым прошел курсант ВИФК (МС) Владимир Лешонков — 26.38,8. За ним с небольшим отставанием (26.47,3) финишную черту пересек капитан ВКС (МС) Александр Терентьев. Третий в этом забеге рядовой ЗВО (МС) Кирилл Тришканов — 26.52,8.
Настоящие спортивные страсти разыгрались во второй день соревнований на эстафете 4х1000 метров. На четвертом этапе дистанции представители двух команд — рядовой ВВО Роман Троценко и курсант ВИФК Дмитрий Ефимов бежали к финишу нога в ногу и не хотели уступать победу друг другу. Соперники боролись за «золото» на пределе возможностей. И только разница в десятые доли секунды, зафиксированная фотофинишем, определила победителя. Первым финишной ленты грудью коснулся Роман Троценко, чем обеспечил заслуженную победу в эстафете сборной Восточного военного округа с общим временем команды 10.08,4. Ребята из ВИФК не без досады признали себя вторыми в забеге со временем 10.08,5, следующими призерами эстафеты стала четверка военнослужащих ВКС — их результат 10.12,6.
По итогам двух дней забегов в общем зачете первое место заняла сборная команда Западного военного округа, второе — команда Восточного военного округа и третье место — команда курсантов ВИФК из Санкт-Петербурга.
На торжественном закрытии победителям чемпионата Вооруженных Сил по легкоатлетическому кроссу были вручены 6 кубков и медали разного достоинства.
Как рассказал пресс-центру самарского филиала ЦСКА старший судья на финише, судья всероссийской категории Сергей Лемехов, первые тройки призеров чемпионата Вооруженных Сил во всех дисциплинах гарантировано получают путевки для участия в чемпионате мира по кроссу среди военнослужащих CISM, который пройдет в Анголе (Южная Африка) в ноябре этого года.
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