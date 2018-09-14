Нефтеюганского коммунальщика обнаружили в думе Кирова

Общественники Нефтеюганска выяснили, что гендиректор ОАО «Юганскводоканал» Алексей Анисимов , назначенный на эту должность весной 2018 года, также является еще и директором МУП «КТС» в городе Кирове.

«Вот интересно, как получается у Алексея Геннадьевича совмещать две руководящие должности в разных областях нашей родины? Оба предприятия городские. Кажется, на одном из них Алексей Геннадьевич зарплату получает необоснованно», — удивляются общественники и добавляют, что и это еще не все.

Кроме того, Анисимов является действующим депутатом и занимает пост заместителя Кировской городской думы.

«Хорошо устроился, — говорят нефтеюганцы. — На три зарплаты!».