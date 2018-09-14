Телеканал «Супер» отметил начало дебютного сезона 

И пригласил гостей встретить эфирный «день рождения» вместе.
10 сентября в кинотеатре «Москва» прошла презентация первого сезона от телеканала «Супер». Гости мероприятия смогли узнать о грядущих премьерах и увидеть первые эпизоды сериала «Гранд» одновременно с телепремьерой.
О планах канала рассказал генеральный продюсер «Супера» Эдуард Илоян: «Сегодня мы, по сути, отмечаем день рождения телеканала: в эфире стартуют сразу две больших премьеры, они открывают наш первый телесезон. У „Супера“ большие планы на будущее. Пройдет немного времени, и новый классный телеканал романтических комедий, который можно смотреть всей семьей, будет везде, где можно потреблять контент: во всех телевизорах, телефонах, планшетах и ноутбуках».
А планы у «Супер» действительно большие. К запуску готовятся — сериал «Фитнес», рассказывающий про закулисье элитного спортклуба, юмористическая программа «Смешное время», сериалы «ИП Пирогова» и «Вампиры средней полосы», lifestyle-шоу Милоша Биковича «Это так Милош», самый короткий сериал в мире под названием «Короче» с Борисом Дергачевым и реалити-шоу «#Яжемать» с Айзой Анохиной, Татьяной Морозовой и Натальей Давыдовой.
Познакомились и оценили теленовинки: Александр Лыков, Яна Троянова, Айза Анохина, Андрей Бурковский, Константин Богомолов, Ольга Орлова, Яна Кошкина, Татьяна Морозова, Мария Кравченко, Анжелика Каширина, Галина Боб, Анастасия Денисова, Гавриил Гордеев, Роман Курцын, Денис Клявер и многие другие.
Команда канала
Гавр и Ксения Суркова
Айза Анохина
Татьяна Морозова и Мария Кравченко
Александр Лыков
Андрей Бурковский
Денис Клявер
Команда сериала «Деффчонки»
Константин Богомолов
Ольга Орлова
Яна Троянова
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