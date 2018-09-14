Телеканал «Супер» отметил начало дебютного сезона

И пригласил гостей встретить эфирный «день рождения» вместе.

10 сентября в кинотеатре «Москва» прошла презентация первого сезона от телеканала «Супер». Гости мероприятия смогли узнать о грядущих премьерах и увидеть первые эпизоды сериала «Гранд» одновременно с телепремьерой.

О планах канала рассказал генеральный продюсер «Супера» Эдуард Илоян : «Сегодня мы, по сути, отмечаем день рождения телеканала: в эфире стартуют сразу две больших премьеры, они открывают наш первый телесезон. У „Супера“ большие планы на будущее. Пройдет немного времени, и новый классный телеканал романтических комедий, который можно смотреть всей семьей, будет везде, где можно потреблять контент: во всех телевизорах, телефонах, планшетах и ноутбуках».

Команда канала

Айза Анохина

Татьяна Морозова и Мария Кравченко

Александр Лыков

Андрей Бурковский

Денис Клявер

Команда сериала «Деффчонки»

Константин Богомолов

Ольга Орлова

Яна Троянова

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