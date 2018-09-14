Копейчане будут ездить по самой длинной велодорожке на Южном Урале

Копейчане будут ездить по самой длинной велодорожке на Южном Урале — данный спортивный объект появится в Копейске в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщается на сайте Копейского городского округа.

В Копейске приступили к масштабной реконструкции парка Победы и строительству велодорожки. «Подобные спортивные сооружения есть только в соседней Свердловской области. В Челябинске нет велосипедных трасс такой протяженности. В зависимости от сезона, ширина трека позволит заниматься лыжным спортом, роликами, скандинавской ходьбой, велоспортом», — рассказал старший тренер СДЮСШОР № 2 Игорь Ивашин

Большая часть плана уже выполнена, и компания-подрядчик работает с небольшим опережением графика. Подрядчиком уложено 600 погонных метров асфальта, еще 500 погонных метров дороги подготовлено к укладке полотна. В целом общая протяженность велодорожки составит 3,8 километра Параллельно с трассой ведется строительство примыкающей дорожки для скандинавской ходьбы, и ее ширина составит полтора метра.

Отметим, что также планируется создать не только современную спортивную инфраструктуру, но и сделать парк Победы местом для семейных прогулок и отдыха. В окончательном варианте в парке должны должны появиться очищенный от грязи и ила пруд, пешеходные дорожки, скамейки, кафе и фонтан.