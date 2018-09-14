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Воссоединение! Звезда «Дневников вампира» Пол Уэсли сделал сюрприз Нине Добрев
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Воссоединение! Звезда «Дневников вампира» Пол Уэсли сделал сюрприз Нине Добрев 

Peopletalk + ещё 1 15 часов назад
Фото: Peopletalk
Сериал «Дневники вампира» выходил на экраны с 2009 по 2017 год. Это история двух братьев Деймона и Стефана, которые боролись за сердце красавицы Елены. Пол Уэсли (36) и Нина Добрев (29) сыграли в нем главные роли, как и Йен Сомерхолдер (39). С последним у актрисы даже был роман, но они расстались и сейчас актер женат на Никки Рид (30), а с Добрев сохранил хорошие отношения.
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Как и Пол! В Сети появилось видео, на котором он делает сюрприз своей коллеге: актер появился на съемочной площадке нового проекта Нины — ситкома Fam. Для нее это было настолько неожиданно, что актриса закричала и бросилась обниматься с Уэсли.
https://twitter.com/codystinblake/status/1040132079873400832
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vossoedinenie-zvezda-dnevnikov-vampira-pol-uesli-sdelal-syurpriz-nine-dobrev/
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