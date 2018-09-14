Ещё
Власти не будут увольнять директора и тренера «Ротора» из-за слабых результатов в ФНЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти не будут увольнять директора и тренера «Ротора» из-за слабых результатов в ФНЛ 

ТАСС + ещё 1 15 часов назад
ВОЛГОГРАД, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Учредитель клуба «Ротор» — комитет физической культуры и спорта Волгоградской области — не планирует отправлять в отставку директора клуба Андрея Рекечинского и тренера команды Роберта Евдокимова, несмотря на неудачное выступление клуба на старте Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом в пятницу в беседе с корр. ТАСС сообщил глава облспорткомитета Александр Глинянов.
После десяти туров в таблице ФНЛ волгоградская команда занимает 18-е место из 20, набрав восемь очков.
"Поводов для отставок директора или тренера команды сегодня я не вижу, они и не планируются. Да, результаты «Ротора» сегодня не устраивают меня ни как руководителя облспорткомитета, ни как болельщика, собственно, как и всех волгоградцев. Однако команда от игры к игре прибавляет. Да, директор клуба Андрей Рекечинский — не выходец из футбола, но у меня есть тысячи примеров, когда люди, не выходцы из футбольной среды, добиваются результатов в том или ином виде спорта", — сказал глава облспорткомитета.
По его словам, также у учредителей клуба нет серьезных претензий и к главному тренеру Роберту Евдокимову. «Да, нужен результат, которого на сегодня нет. Но последние две игры на выезде с „Химками“ (1:1) и „Сибирью“ (1:1) показывают, что прогресс есть, появились моменты, болельщики это оценили, тренерский штаб работает, переживает, все делает для того, чтобы наступил прорыв, и „Ротор“ стал побеждать», — отметил Глинянов.
Финансы в порядке
Отвечая на вопрос о финансовом состоянии клуба, глава облспорткомитета заявил, что оно сегодня «практически идеально», и ни в коем случае не может являться причиной спортивных неудач команды.
"На сегодня нет никаких задолженностей ни перед игроками, ни перед контрагентами — теми организациями, которые оказывают услуги по проживанию в гостиницах, питанию, перелету. Годовой бюджет клуба «Ротор» — в его структуру входит основная команда, «Ротор-2», детская футбольная школа, стадион «Трактор», сейчас еще стадион «Пищевик» муниципалитет передает в региональную собственность — составляет 280 млн рублей. Вообще, по бюджету мы стоим где-то на 7-м, 8-м местах среди клубов ФНЛ", — уточнил собеседник.
Он добавил, что большие надежды «Ротор» и все волгоградские болельщики возлагают на субботний матч клуба на «Волгоград-Арене» с командой «Зенит-2».
После чемпионата мира по футболу базовым стадионом для волгоградского «Ротора» стал 45-тысячник «Волгоград-Арена», построенный к ЧМ-2018. В этом сезоне этому стадиону пока принадлежит рекорд посещаемости ФНЛ. Первый домашний матч «Ротора» против «Луча» из Владивостока (1:0) собрал на трибунах 30611 зрителей.
ТАСС: последние новости
Обладатель Кубка Стэнли и чемпион ОИ Зеттерберг завершил карьеру из-за проблем со спиной На Кубани планируют экскурсии на предприятия, где школьники смогут выбрать профессию Колобков провел совещание по вопросу реализации концепции наследия ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимову назвали «пельмениной»16
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке19
Марадона назвал лучшую игру ЧМ-2018 «под косячок»1
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт58
«Нужно раскаяние»: россиянка выступила против РФ169
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение