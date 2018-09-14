Власти не будут увольнять директора и тренера «Ротора» из-за слабых результатов в ФНЛ

ВОЛГОГРАД, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич /. Учредитель клуба «Ротор» — комитет физической культуры и спорта Волгоградской области — не планирует отправлять в отставку директора клуба Андрея Рекечинского и тренера команды Роберта Евдокимова , несмотря на неудачное выступление клуба на старте Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом в пятницу в беседе с корр. ТАСС сообщил глава облспорткомитета Александр Глинянов.

После десяти туров в таблице ФНЛ волгоградская команда занимает 18-е место из 20, набрав восемь очков.

"Поводов для отставок директора или тренера команды сегодня я не вижу, они и не планируются. Да, результаты «Ротора» сегодня не устраивают меня ни как руководителя облспорткомитета, ни как болельщика, собственно, как и всех волгоградцев. Однако команда от игры к игре прибавляет. Да, директор клуба Андрей Рекечинский — не выходец из футбола, но у меня есть тысячи примеров, когда люди, не выходцы из футбольной среды, добиваются результатов в том или ином виде спорта", — сказал глава облспорткомитета.

По его словам, также у учредителей клуба нет серьезных претензий и к главному тренеру Роберту Евдокимову. «Да, нужен результат, которого на сегодня нет. Но последние две игры на выезде с „Химками“ (1:1) и „Сибирью“ (1:1) показывают, что прогресс есть, появились моменты, болельщики это оценили, тренерский штаб работает, переживает, все делает для того, чтобы наступил прорыв, и „Ротор“ стал побеждать», — отметил Глинянов.

Финансы в порядке

Отвечая на вопрос о финансовом состоянии клуба, глава облспорткомитета заявил, что оно сегодня «практически идеально», и ни в коем случае не может являться причиной спортивных неудач команды.

"На сегодня нет никаких задолженностей ни перед игроками, ни перед контрагентами — теми организациями, которые оказывают услуги по проживанию в гостиницах, питанию, перелету. Годовой бюджет клуба «Ротор» — в его структуру входит основная команда, «Ротор-2», детская футбольная школа, стадион «Трактор», сейчас еще стадион «Пищевик» муниципалитет передает в региональную собственность — составляет 280 млн рублей. Вообще, по бюджету мы стоим где-то на 7-м, 8-м местах среди клубов ФНЛ", — уточнил собеседник.

Он добавил, что большие надежды «Ротор» и все волгоградские болельщики возлагают на субботний матч клуба на «Волгоград-Арене» с командой «Зенит-2».

После чемпионата мира по футболу базовым стадионом для волгоградского «Ротора» стал 45-тысячник «Волгоград-Арена», построенный к ЧМ-2018. В этом сезоне этому стадиону пока принадлежит рекорд посещаемости ФНЛ. Первый домашний матч «Ротора» против «Луча» из Владивостока (1:0) собрал на трибунах 30611 зрителей.