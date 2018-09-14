Сенатором от Ростова стала вице-спикер регионального парламента

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. / ТАСС /. Депутаты заксобрания Ростовской области в ходе заседания избрали сенатором от региона депутата Ирину Рукавишникову , ранее занимавшую пост вице-спикера регионального парламента и председателя комитета по законодательству, передает корреспондент ТАСС.

Ранее партия «Единая Россия» , получившая большинство в заксобрании Ростовской области, предложила на должность сенатора Ирину Рукавишникову, которая является депутатом регионального парламента шестого созыва.

Сейчас сенаторами от региона являются депутат законодательного собрания Ростовской области пятого созыва на непостоянной основе Леонид Тягачев и представитель от правительства области Евгений Бушмин

Распределение мандатов

Ранее сообщалось, что шесть партий проходят в парламент Ростовской области по итогам голосования на выборах, состоявшихся 9 сентября — «Коммунисты России» — 5%, ЛДПР — 9,8%, "Справедливая Россия" — 7%, «Единая Россия» — 57%, КПРФ — 17,1%. По данным облизбиркома, по одномандатным округам 25 мандатов получает «Единая Россия», один — «Справедливая Россия», три мандата добавила себе КПРФ, один мандат получает Партия роста.

Как сообщил председатель облизбиркома Андрей Буров в ходе заседания, 46 мест в парламенте займут представители партии «Единая Россия», 8 — КПРФ, по 2 мандата у ЛДПР и «Справедливой России», по одному месту — у Партии роста и «Коммунистов России».

В единый день голосования в Ростовской области выбирали депутатов регионального заксобрания (парламента) шестого созыва. На 60 депутатских мандатов претендовали 667 кандидатов.