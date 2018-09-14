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Сенатором от Ростова стала вице-спикер регионального парламента
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Сенатором от Ростова стала вице-спикер регионального парламента 

ТАСС + ещё 1 15 часов назад
Фото: Парламентская газета
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Ростовской области в ходе заседания избрали сенатором от региона депутата Ирину Рукавишникову, ранее занимавшую пост вице-спикера регионального парламента и председателя комитета по законодательству, передает корреспондент ТАСС.
Ранее партия «Единая Россия», получившая большинство в заксобрании Ростовской области, предложила на должность сенатора Ирину Рукавишникову, которая является депутатом регионального парламента шестого созыва.
"По итогам голосования Ирина Валерьевна Рукавишникова наделена полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представителя от заксобрания Ростовской области", — сказал председатель заксобрания региона Александр Ищенко. На заседании присутствуют 56 депутатов.
Сейчас сенаторами от региона являются депутат законодательного собрания Ростовской области пятого созыва на непостоянной основе Леонид Тягачев и представитель от правительства области Евгений Бушмин.
Распределение мандатов
Ранее сообщалось, что шесть партий проходят в парламент Ростовской области по итогам голосования на выборах, состоявшихся 9 сентября — «Коммунисты России» — 5%, ЛДПР — 9,8%, "Справедливая Россия" — 7%, «Единая Россия» — 57%, КПРФ — 17,1%. По данным облизбиркома, по одномандатным округам 25 мандатов получает «Единая Россия», один — «Справедливая Россия», три мандата добавила себе КПРФ, один мандат получает Партия роста.
Как сообщил председатель облизбиркома Андрей Буров в ходе заседания, 46 мест в парламенте займут представители партии «Единая Россия», 8 — КПРФ, по 2 мандата у ЛДПР и «Справедливой России», по одному месту — у Партии роста и «Коммунистов России».
В единый день голосования в Ростовской области выбирали депутатов регионального заксобрания (парламента) шестого созыва. На 60 депутатских мандатов претендовали 667 кандидатов.
Выборы прошли по смешанной системе — 30 из 60 депутатов избирались по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам. Партийные списки на выборах зарегистрировали семь партий — четыре парламентские, а также «Коммунисты России», "Народный альянс", Партия пенсионеров России. Кандидатов по одномандатным округам, кроме парламентских партий выдвинула Партия роста.
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