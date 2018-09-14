В Северной Осетии создадут тренировочную площадку для команды по настольному теннису для инвалидов

В Северной Осетии создадут базу для тренировок по настольному теннису для спортсменов-инвалидов. С просьбой создать такую площадку к властям региона обратились сами спортсмены.

«В апреле спортсменами из Осетии были завоеваны 3 и 4 места, и у ребят есть решимость побороться за более высокие награды. Вячеслав Битаров поручил Минимуществу подыскать временное помещение для тренировок», — сообщается на сайте правительства региона.

В правительстве также уточнили, что в следующем году будут введены в эксплуатацию два крупных спортзала, в одном из них для спортсменов будет предусмотрен специализированный зал