Ещё
В Северной Осетии создадут тренировочную площадку для команды по настольному теннису для инвалидов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Северной Осетии создадут тренировочную площадку для команды по настольному теннису для инвалидов 

«Это Кавказ» 15 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
В Северной Осетии создадут базу для тренировок по настольному теннису для спортсменов-инвалидов. С просьбой создать такую площадку к властям региона обратились сами спортсмены.
«В апреле спортсменами из Осетии были завоеваны 3 и 4 места, и у ребят есть решимость побороться за более высокие награды. Вячеслав Битаров поручил Минимуществу подыскать временное помещение для тренировок», — сообщается на сайте правительства региона.
В правительстве также уточнили, что в следующем году будут введены в эксплуатацию два крупных спортзала, в одном из них для спортсменов будет предусмотрен специализированный зал
«Это Кавказ»: последние новости
Новый председатель правительства Ингушетии сократил количество вице-премьеров В Кабардино-Балкарии пройдет чемпионат России по парапланеризму Гендиректор «Анжи» рассказал о финансовой ситуации клуба
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимову назвали «пельмениной»16
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке19
Марадона назвал лучшую игру ЧМ-2018 «под косячок»1
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт58
«Нужно раскаяние»: россиянка выступила против РФ169
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение