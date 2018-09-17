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Колобков рассказал о разработке единого стандарта подготовки футболистов
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Колобков рассказал о разработке единого стандарта подготовки футболистов 

RT на русском + ещё 35 3 часа назад
Министр спорта Павел Колобков в беседе с «Известиями» рассказал о разработке единого стандарта подготовки футболистов.
«Сейчас мы обсуждаем с Минфином вопрос переподготовки молодых игроков. Если в СССР была единая система тренировочных занятий для всех возрастных групп, то с годами каждый детский тренер стал тренировать по-своему», — заявил он.
По его словам, на данный момент единого стандарта нет.
В настоящее время такой стандарт прорабатывают для каждой возрастной группы, причём его могут сделать обязательным, добавил Колобков.
Ранее министр рассказал о программе по работе с наследием чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Также URA.RU сообщало, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил Екатеринбург за организацию матчей ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
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