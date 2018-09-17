Колобков рассказал о разработке единого стандарта подготовки футболистов

Министр спорта Павел Колобков в беседе с «Известиями» рассказал о разработке единого стандарта подготовки футболистов.

«Сейчас мы обсуждаем с Минфином вопрос переподготовки молодых игроков. Если в СССР была единая система тренировочных занятий для всех возрастных групп, то с годами каждый детский тренер стал тренировать по-своему», — заявил он.

По его словам, на данный момент единого стандарта нет.

В настоящее время такой стандарт прорабатывают для каждой возрастной группы, причём его могут сделать обязательным, добавил Колобков.

Ранее министр рассказал о программе по работе с наследием чемпионата мира по футболу 2018 года в России.