Прогноз на матч Уотфорд — Манчестер Юнайтед: возьмёт ли три очка команда Моуринью

Субботнюю часть седьмого тура английской Премьер-лиги закроет противостояние «Уотфорда» и "Манчестер Юнайтед" . Команда Хави Грасии стала главным открытием стартового отрезка сезона. Удастся ли «шершням» продолжить успешную серию и одолеть «красных дьяволов»? "Евро-Футбол.ру" анонсирует встречу на «Викарадж Роад».

Уотфорд

"Уотфорд" стал настоящим открытием стартового отрезка сезона. Мало кто всерьёз воспринимал «шершней» после побед над «Брайтоном», «Бёрнли» и «Кристал Пэлас», но волевая виктория команды Хави Грасии над «Тоттенхэмом» (2:1) обратила на себя внимание. Экс-наставник «Рубина» не зря был признан лучшим тренером Премьер-лиги в августе. «Уотфорд» идёт без потерь в группе лидеров в компании «Ливерпуля» и «Челси». Грасия уже заявил, что Премьер-лига со временем поставит его команду на место. Но «шершни» будут стараться растянуть удовольствие от пребывания в верхней части таблицы.

Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" стал самой обсуждаемой командой на старте нового чемпионата Англии. Даже больше не сам «Манчестер Юнайтед», а Жозе Моуринью. Есть мнение, что методы португальского специалиста более не работают, и что Особенный растерял свой былой статус. Моуринью приходится работать под давлением, но он настроен заткнуть рты критикам. Перед международной паузой «красные дьяволы» обыграли «Бёрнли» и вернулись на победную полосу после двух подряд поражений. Теперь манкунианцы рассчитывают обрести стабильность.

Где смотреть матч

Игру на «Викарадж Роад», которая стартует в 19:30 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Уотфорд" — «Манчестер Юнайтед»: +1=0-9. Разница мячей: 10-24.

"Уотфорд" лишь раз обыграл «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге — в сентябре 2016 года. В остальных 9 матчах сильнее оказывались «красные дьяволы».

Интересные факты

— Жозе Моуринью выиграл 5 из 6 своих матчей Премьер-лиги против «Уотфорда» при одном поражении.

— Если брать не только эпоху АПЛ, то «МЮ» обыграл «Уотфорд» в 12 из 13 последних очных матчей.

Алексис Санчес принял участие в 6 голах в пяти матчах Премьер-лиги (3 гола, 3 результативных паса).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Уотфорд" находится на подъёме, к тому же будет играть перед своими фанатами. Но для «Манчестер Юнайтед» «шершни» являются удобным соперником. Как нам кажется, команда Жозе Моуринью реализует своё превосходство в классе и возьмёт три очка. Наша ставка: «Победа „Манчестер Юнайтед“ с коэффициентом 1.95.