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Болельщики «Крыльев» разобрали газон «Металлурга» на сувениры
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Болельщики «Крыльев» разобрали газон «Металлурга» на сувениры 

63.ru 13 часов назад
Фото: 63.ru
Директор стадиона Евгений Дмитриев (справа) взял частичку поля себе на память
В областной столице прошел товарищеский матч между фанатами и ветеранами футбольного клуба «Крылья Советов». Дружина мастеров одолела любителей самой популярной игры с мячом со счетом 6:3 на поле стадиона «Металлург».
— Итоговые цифры на табло в этот день имели символическое значение. Большая часть болельщиков вышла на футбольное поле, чтобы забрать домой кусочек легендарного стадиона на память, — сообщили в пресс-службе волжского клуба.
Кусочки газона выкапывали саперной лопаткой
В ближайшие дни на «Металлурге» начнется реконструкция поля — на спортивном объекте появится искусственный газон. Остатки натурального покрытия руководство «КС» планирует использовать для для благоустройства площадей стадионного комплекса.
— Работы по замене газона начнутся в ближайшие выходные и по договору с подрядчиком займут по времени чуть больше месяца. Укладка синтетики хорошего качества позволит проводить на основном поле «Металлурга» тренировки и соревнования на протяжении всего года, что особенно важно для детских и юношеских команд Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов», а также молодежного состава, — поделился генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров.
Стадион «Металлург» построили в 1957 году. На данный момент он вмещает чуть больше 30 000 человек и имеет 3-ю категорию UEFA. Первый официальный матч на спортивном объекте провели «Крылья Советов». В 1965 году они сразились с ленинградским «Динамо» в рамках четвертьфинала Кубка.
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