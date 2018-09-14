ЦИК опубликовал Постановление об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Госдумы

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2018 г.

№181/1436-7 Москва

Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 июня 2018 года № 162/1323-7 «О назначении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам» 9 сентября 2018 года проводились дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.

В соответствии со статьями 27, 90 и 97 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» на основании протоколов и решений соответствующих окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам избраны:

Амурская область — Амурский одномандатный избирательный округ № 71 Кузьмин Андрей Альбертович

Калининградская область — Центральный одномандатный избирательный округ № 98 Ярошук Александр Георгиевич

Нижегородская область — Нижегородский одномандатный избирательный округ № 129 Сватковский Дмитрий Валерьевич

Самарская область — Самарский одномандатный избирательный округ № 158 Хинштейн Александр Евсеевич

Саратовская область — Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 Алимова Ольга Николаевна

Саратовская область — Балашовский одномандатный избирательный округ № 165 Примаков Евгений Александрович

Тверская область — Заволжский одномандатный избирательный округ № 180 Веремеенко Сергей Алексеевич

2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации — журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», а также направить его для официального опубликования в « Российскую газету » и « Парламентскую газету ».

Заместитель Председателя

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Н. И. Булаев

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

М. В. Гришина