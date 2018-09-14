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ЦИК опубликовал Постановление об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Госдумы
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ЦИК опубликовал Постановление об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Госдумы 

Парламентская газета 12 часов назад
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018 г.
№181/1436-7  Москва
Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года
Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 июня 2018 года № 162/1323-7 «О назначении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам» 9 сентября 2018 года проводились дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.
В соответствии со статьями 27, 90 и 97 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» на основании протоколов и решений соответствующих окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам избраны:
Амурская область — Амурский одномандатный избирательный округ № 71  Кузьмин Андрей Альбертович
Калининградская область — Центральный одномандатный избирательный округ № 98  Ярошук Александр Георгиевич
Нижегородская область — Нижегородский одномандатный избирательный округ № 129  Сватковский Дмитрий Валерьевич
Самарская область — Самарский одномандатный избирательный округ № 158  Хинштейн Александр Евсеевич
Саратовская область — Саратовский одномандатный избирательный округ № 163  Алимова Ольга Николаевна
Саратовская область — Балашовский одномандатный избирательный округ № 165  Примаков Евгений Александрович
Тверская область — Заволжский одномандатный избирательный округ № 180  Веремеенко Сергей Алексеевич.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации — журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», а также направить его для официального опубликования в «Российскую газету» и «Парламентскую газету».
Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
Н. И. Булаев
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
М. В. Гришина
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