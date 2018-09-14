Ферстаппен: Выбор шин может сделать гонку интересной

На трассе в Сингапуре хорошо заметны сильные качества машин Red Bull Racing, а недостаток мощности мотора не имеет такого значения, как на других Гран При. Первая тренировка это подтвердила — Риккардо и Ферстаппен заняли верхние строчки протокола, но вечером условия изменились, и приспособиться к ним в команде пока не смогли.

Макс Ферстаппен (3-й): «Не идеальный день, но до квалификации мы ещё сможем прибавить. С утра всё было неплохо, но второй сессией я не полностью удовлетворён. Мы могли быть немного быстрее на коротких сериях, но мешала недостаточная поворачиваемость.

Не думаю, что мы сможем побороться за поул, но постараемся всё оптимизировать, тогда темп как на коротких, так и на длинных сериях должен улучшиться. День определённо получился неплохим, а хорошо поработав сегодня вечером, завтра мы сможем атаковать.

С составом HyperSoft на длинных сериях возникали сложности, он быстро изнашивался. Остальные составы выглядели не так плохо, что может сделать гонку интересной».

Даниэль Риккардо (4-й): «Борьба в верхней части пелотона будет плотной, все три команды очень быстры. Утренняя сессия для нас сложилась лучше — это странно, но на горячем асфальте мы чувствовали себя комфортнее. Когда вечером он остыл, мы не смогли всё оптимизировать. Я не беспокоюсь по этому поводу, вечером мы всё проанализируем и, думаю, завтра прибавим.

Мне нравится, что шинники привезли сюда Soft, который на несколько ступеней жёстче, чем UltraSoft и HyperSoft, это открывает больше вариантов в гонке. Каждый более мягкий состав, похоже, заметно быстрее предыдущего, так что в квалификации все будут использовать HyperSoft.

Было довольно весело. Это сложнейшая трасса как с психологической, так и физической точки зрения, но мне это нравится. Я сильно вспотел, но оно того стоит. Я отлично подготовился, команда привезла хорошую машину — давайте надеяться, что отрывы завтра будут невелики».