Гендиректор «Балтики»: «Будет информация об изменениях в тренерском штабе — опубликуем ее на официальном сайте»

Генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая — судьбе главного тренера команды Валерия Непомнящего​. Клуб из Калининграда идет на 17-м месте в первом дивизионе, набрав 10 очков в 11 турах.

— Все, что нужно будет, и то, что мы сможем сказать, объявим на нашем сайте, — сказал Лепсая.

— Решение по главному тренеру последует сегодня?

— Зачем вы пытаетесь сделать так, чтобы я сказал, то, что не говорил? Любую информацию, которая будет доступна общественности, опубликуем, повторю, на нашем официальном сайте. Большего сказать не могу. (Арман МКРТЧЯН)

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