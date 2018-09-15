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Гендиректор «Балтики»: «Будет информация об изменениях в тренерском штабе — опубликуем ее на официальном сайте»
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Гендиректор «Балтики»: «Будет информация об изменениях в тренерском штабе — опубликуем ее на официальном сайте» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 19 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая — судьбе главного тренера команды Валерия Непомнящего​. Клуб из Калининграда идет на 17-м месте в первом дивизионе, набрав 10 очков в 11 турах.
— Все, что нужно будет, и то, что мы сможем сказать, объявим на нашем сайте, — сказал Лепсая.
— Решение по главному тренеру последует сегодня?
— Зачем вы пытаетесь сделать так, чтобы я сказал, то, что не говорил? Любую информацию, которая будет доступна общественности, опубликуем, повторю, на нашем официальном сайте. Большего сказать не могу. (Арман МКРТЧЯН)
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