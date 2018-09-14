Фернандо Алонсо: Нужно успевать адаптироваться

Фернандо Алонсо уверенно начал уик-энд в Сингапуре, показав восьмой результат по итогам пятничных свободных заездов. Стоффель Вандорн из-за проблем с машиной пропустил часть первой сессии, а во второй оказался 16-м…

Фернандо Алонсо (8-й): «Неплохая пятница, приятно гоняться на таких скоростях по сингапурским улицам. Сегодня мы тестировали новинки, сравнивали разные варианты настроек, собрав много информации, которую мы будем изучать предстоящей ночью.

Я проехал немало кругов, что на уличной трассе всегда очень важно для уверенности. Борьба за выход в финал квалификации наверняка будет острой, но стартовая позиция в Сингапуре крайне важна, так что результат в субботу становится приоритетным. По ходу уик-энда состояние трассы здесь меняется кардинальным образом, нужно успевать адаптироваться, но в целом подготовка идет по плану».

Стоффель Вандорн (16-й): «Не самая простая пятница, особенно если говорить о первой тренировке, большую часть которой я пропустил из-за проблем с машиной. В Сингапуре это явно не лучший сценарий, ведь по ходу уик-энда состояние асфальта заметно улучшается, и нужно как можно больше работать на трассе, чтобы найти оптимальный ритм и стабильно прогрессировать.

Мы начали уик-энд не лучшим образом, но во второй сессии сумели реабилитироваться: уже в первой попытке я почувствовал машину, а к концу тренировки выглядел достаточно уверенно. Когда мы переключились на работу длинными сериями, мой темп был вполне конкурентоспособным. Сегодня я потерял немало времени — надеюсь, в субботу всё пройдет удачнее.

Мы многое для себя выяснили, особенно о поведении шин HyperSoft. Команда провела немало сравнительных тестов между двумя машинами, теперь к завтрашнему дню нужно собрать всё воедино.

Результат в гонке здесь во многом зависит от позиции по итогам квалификации: чем выше ты стартуешь, тем лучше. Впрочем, пока рано делать прогнозы. Здесь мы выглядим чуть конкурентоспособнее, поскольку в Сингапуре результат на круге гораздо меньше зависит от мощности силовой установки — возможно, в субботу удастся квалифицироваться чуть выше, но и соперники наверняка прибавят».

Жиль де Ферран, спортивный директор: «Досадно, что в первой сессии Стоффелю не удалось проехать достаточно кругов — на непростой трассе это может дорого обойтись. Впрочем, во второй тренировке он и команда сработали здорово, да и Фернандо провел пятницу заметно конкурентоспособнее, чем в предыдущие уик-энды. Как обычно, мы выполнили множество проверок и теперь имеем четкое понимание, в каком направлении нужно продолжать работу».