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Быстрый гол позволил «Десне» обыграть «Арсенал»
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Быстрый гол позволил «Десне» обыграть «Арсенал» 

Евро-футбол.Ру 11 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В чемпионате Украины стартовал восьмой тур матчем новичков, «Десны» и «Арсенала». Хозяева довольно быстро повели в счете, забив на 8-й минуте, отличился Артём Фаворов. В оставшееся время команды не радовали болельщиков голами, хозяева победили 1:0.
Протокол игры
Десна
Арсенал-Киев
(1:0) Фаворов Артём 8'
Паст Евгений • Фаворов ДенисЕрмаков ВиталийБратков АнтонМостовой Андрей ВладимировичБанасевич Максим 72' (Старенький Сергей (72') • Огиря ВладиславКартушов Егор • Фаворов Артём • Филиппов Александр 47' 90' (Волков Александр (90') • Безбородько Денис 64' (Коберидзе Лука (64')
Запасные: Ковпак АлександрСлинкин АндрейЛитовка ИгорьЯкимив Андрей
Будюк ОрестМайданевич АлексейДаценко Сергей 68' • Danylo Karas • Дубинчак ВладиславБушман Юрий 46' (Семенюк Сергей (46') • Домбровский АндрейЕвтовски Стефан 61' (Curtis Yebli (61') • Denys Yanakov 46' (Нгейитала Орельен (46') • Vladyslav Alekseev • Гринь Сергей
Запасные: Иванов Дмитрий II • Осман Александр • Доронин Владимир
14 сентября. Стадион «им. Юрия Гагарина (Чернигов)».
"Десна" вышла на пятое место, «канониры» остались в подвале таблицы.
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