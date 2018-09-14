Быстрый гол позволил «Десне» обыграть «Арсенал» 

В чемпионате Украины стартовал восьмой тур матчем новичков, «Десны» и «Арсенала». Хозяева довольно быстро повели в счете, забив на 8-й минуте, отличился Артём Фаворов. В оставшееся время команды не радовали болельщиков голами, хозяева победили 1:0.
Протокол игры
Десна
Арсенал-Киев
(1:0) Фаворов Артём 8'
Паст Евгений • Фаворов Денис • Ермаков Виталий • Братков Антон • Мостовой Андрей Владимирович • Банасевич Максим 72' (Старенький Сергей (72') • Огиря Владислав • Картушов Егор • Фаворов Артём • Филиппов Александр 47' 90' (Волков Александр (90') • Безбородько Денис 64' (Коберидзе Лука (64')
Запасные: Ковпак Александр • Слинкин Андрей • Литовка Игорь • Якимив Андрей
Будюк Орест • Майданевич Алексей • Даценко Сергей 68' • Danylo Karas • Дубинчак Владислав • Бушман Юрий 46' (Семенюк Сергей (46') • Домбровский Андрей • Евтовски Стефан 61' (Curtis Yebli (61') • Denys Yanakov 46' (Нгейитала Орельен (46') • Vladyslav Alekseev • Гринь Сергей
Запасные: Иванов Дмитрий II • Осман Александр • Доронин Владимир
14 сентября. Стадион «им. Юрия Гагарина (Чернигов)».
"Десна" вышла на пятое место, «канониры» остались в подвале таблицы.