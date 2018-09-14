Балотелли: «Критика итальянцев — именно та причина, по которой я не вернулся в Серию А»

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли рассказао о своем отношении к критике в свой адрес.

"Читать комментарии людей и видеть, как такое множество итальянцев меня ненавидит — потрясающе. Надеюсь. что когда у меня начнется «белая полоса», они продолжат меня ненавидеть. Это меня мотивирует. Именно по этой причине я и не вернулся в Италию в этом сезоне. Думаю, теперь вам все понятно", — написал Балотелли в «инстаграме».

Ранее появилась информация, что руководство «Ниццы» вывело итальянца из состава из-за его лишнего веса.