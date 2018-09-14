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Балотелли: «Критика итальянцев — именно та причина, по которой я не вернулся в Серию А»
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Балотелли: «Критика итальянцев — именно та причина, по которой я не вернулся в Серию А» 

Евро-футбол.Ру 10 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард «Ниццы» Марио Балотелли рассказао о своем отношении к критике в свой адрес.
"Читать комментарии людей и видеть, как такое множество итальянцев меня ненавидит — потрясающе. Надеюсь. что когда у меня начнется «белая полоса», они продолжат меня ненавидеть. Это меня мотивирует. Именно по этой причине я и не вернулся в Италию в этом сезоне. Думаю, теперь вам все понятно", — написал Балотелли в «инстаграме».
Ранее появилась информация, что руководство «Ниццы» вывело итальянца из состава из-за его лишнего веса.
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