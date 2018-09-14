Валттери Боттас: Ferrari немного впереди

В Сингапуре машины Mercedes традиционно уступают соперникам из Ferrari и Red Bull. Так было и в пятницу, но Валттери Боттас уверен, что в квалификации команда прибавит…

Вопрос: Валттери, как прошел первый день уик-энда в Сингапуре?

Валттери Боттас: День получился жарким. В целом, первая тренировка оказалась довольно позитивной. В конце мы ездили на Soft, а остальные использовали UltraSoft или HyperSoft, но мы знаем, насколько можем прибавить на более мягких составах.

В первой тренировке ситуация для нас выглядела немного лучше, чем в прошлом году. Во второй Ferrari и Red Bull были очень быстры, но мы не так далеко позади. Лично мне не удалось сложить вместе быстрый круг, но в квалификации нас ждет плотная борьба.

Вопрос: Насколько повысилась эффективность машины на трассах, требующих высокой прижимной силы?

Валттери Боттас: Машина стала намного лучше, особенно если сравнивать с прошлым годом. Сейчас наша машина быстрее, чем в начале сезона.

Вопрос: Машины 2018 года стали быстрее. Насколько тяжело пилотировать на этой трассе?

Валттери Боттас: Поскольку скорости возросли, стало сложнее — перегрузки возросли, в кокпите температура поднимается до +60С — жарко! Тяжело, но мы справимся. В гонке помогает адреналин, так что на жару не обращаешь внимания.

Вопрос: Вы довольны балансом машины?

Валттери Боттас: Между первой и второй тренировкой мы значительно изменили настройки. Одни перемены сработали, другие — нет. На сингапурской трассе сложно подобрать идеальные настройки баланса, поскольку здесь слишком много разных поворотов. Нам многое предстоит сделать.

Вопрос: В этом году вы по-прежнему уступаете Ferrari и Red Bull на этой трассе?

Валттери Боттас: Полагаю, они немного впереди, но мы стараемся их догнать. На этот раз у нас есть все возможности выступить хорошо, но для этого нужно абсолютно всё сделать правильно.

Вопрос: Сколько пит-стопов вы прогнозируете в гонке?

Валттери Боттас: Один или два. Мы проехали длинную серию кругов на HyperSoft — эти шины довольно сильно гранулируются и не выдержат очень длинный отрезок. Но на Soft можно проехать много кругов.

В любом случае, при планировании стратегии на гонку нужно учитывать вероятность выезда автомобиля безопасности. Ключом к успеху станет быстрое реагирование на изменение ситуации на трассе.