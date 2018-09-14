«Ницца» одержала волевую победу над «Ренном»

В матче 7-го тура Лиги 1 «Ницца» одержала волевую победу над «Ренном».

Несмотря на то, что гости сперва не реализовали удар с «точки», на исходе часа игры «Ренн» все же вышел вперед — «помог» автогол Маланга Сарра.

Однако заключительный отрезок встречи остался за клубом с Лазурного берега — Аллан Сен-Максимен и Пьер Лис-Мелу точными ударами принесли победу своей команде.

Протокол игры

Ницца

58' Сарр Маланг (0:1)

(1:1) Сент-Максимин Аллан 77'

(2:1) Лис-Мелу Пьерр 89'

Запасные: Вальтер Реми • Макенго Жан-Виктор • Срарфи Бассем • Бюрнер Патрик

14 сентября. Стадион «Альянц Ривьера» (Ницца).