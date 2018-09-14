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«Ницца» одержала волевую победу над «Ренном»
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«Ницца» одержала волевую победу над «Ренном» 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 10 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 7-го тура Лиги 1 «Ницца» одержала волевую победу над «Ренном».
Несмотря на то, что гости сперва не реализовали удар с «точки», на исходе часа игры «Ренн» все же вышел вперед — «помог» автогол Маланга Сарра.
Однако заключительный отрезок встречи остался за клубом с Лазурного берега — Аллан Сен-Максимен и Пьер Лис-Мелу точными ударами принесли победу своей команде.
Протокол игры
Ницца
58' Сарр Маланг (0:1)
(1:1) Сент-Максимин Аллан 77'
(2:1) Лис-Мелу Пьерр 89'
Бенитес Вальтер • Сарр Маланг • Данте Бонфим 60' • Эрей Кристоф 40' • Жалле Кристоф 62' (Youcef Attal (62' 75') • Лис-Мелу Пьерр • Тамез Адриен 79' • Сиприен Вилан • Колин Расин • Сент-Максимин Аллан • Маолида Мизиан 90' (Боскальи Оливье (90')
Запасные: Вальтер Реми • Макенго Жан-Виктор • Срарфи Бассем • Бюрнер Патрик
Коубек ТомашЗеффан Мехди • Да Сильва Дамьен • Мешер Андре 15' (Желен Жереми (15') • Бенсебаини Рами • Андре Бенжамин • Силики Джеймс 45' • Буриго Бенжамен 68' (Сарр Исмаила (68') • Гренье Клеман • Дель Кастильо Ромен • Сьебатшё Теосон 86' (Ньянг М'Байе (86')
Запасные: Бен Арфа Хатем • Диалло Абдулайе • Траоре Амари • Поа Денис
14 сентября. Стадион «Альянц Ривьера» (Ницца).
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