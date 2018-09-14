В парке «Ангарские пруды» пройдут спортивные соревнования по современному пятиборью

15 сентября в амфитеатре парка «Ангарские пруды» в Дмитровском районе пройдет турнир по дисциплине «лазер-ран» современного пятиборья.

Современное пятиборье — комплекс спортивных состязаний, состоящий из плавания, конкура, фехтования, бега и стрельбы. Одной из дисциплин современного пятиборья является «лазер-ран», в которой спортсмен должен закрыть пять мишеней из лазерного пистолета, после этого пробежать беговую дистанцию от 400 до 800 метров в зависимости от возрастной категории. Победителем становится тот, кто быстрее всего пробежит и закроет все мишени по времени.

За призы на соревнованиях будут бороться молодые спортсмены московских спортивных школ, а также ветераны современного пятиборья, все любители спорта и желающие попробовать свои спортивные возможности.