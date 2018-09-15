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Хорнер: Если бы не проблемы, Макс бы боролся за поул
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Хорнер: Если бы не проблемы, Макс бы боролся за поул 

F1News.ru + ещё 2 10 часов назад
Фото: F1News.ru
Макс Ферстаппен хоть и показал 2-е время в квалификации, пожаловался на проблемы с двигателем, и Кристиан Хорнер заявил, что если бы не это, голландец мог бы побороться за поул.
Вопрос: Надо полагать, вы не ожидали, что сможете пробиться во второй ряд стартового поля? Расскажите, как вам это удалось?
Кристиан Хорнер: Пожалуй, не ожидали, особенно после непростого начала дня, когда у нас были проблемы с балансом машины и сложности с управляемостью, но команде отчасти удалось разобраться с шасси, после чего баланс улучшился. К сожалению, поведение машины всё равно не было идеальным — иначе мы бы могли претендовать на поул.
Свой заключительный круг Макс проехал великолепно, сегодня он сработал просто здорово. А вот Даниэля, к сожалению, в финале квалификации не устраивал баланс — так было и во второй сессии. Если бы ему удалось проехать на пару десятых быстрее, результат был бы уже другой.
Вопрос: Что за проблемы с двигателем на машине Макса? Судя по его словам, он нестабильно выдавал крутящий момент. С чем это связано? Может быть, с некорректной работой системы подачи топлива?
Кристиан Хорнер: Какие-то проблемы однозначно чувствуются. Даже когда он двигался по пит-лейн, было видно, что машина едет не вполне ровно. Надеюсь, до завтрашней гонки мы сможем со всем этим разобраться, ведь в в этот уик-энд у нас очень быстрая машина.
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