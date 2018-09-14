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Фролова: не удалось показать такую же игру, как на турнире в Минске
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Фролова: не удалось показать такую же игру, как на турнире в Минске 

Чемпионат.com 9 часов назад
Волейболистка «Сахалина» Ольга Фролова прокомментировала победу над омским клубом «Омь-СибГУОР» на старте Кубка Сибири и Дальнего Востока в Красноярске со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:22).
«Не удалось показать ту игру, которую мы продемонстрировали на турнире в Минске. Но, думаю, у нас всё впереди. Это была разминка.
С таким соперником всегда тяжело играть. Девчонки молодцы. Мне понравилось то, что они много играли первым темпом. Приём у них был довольно неплохой, в защите тащили. Такая шустренькая, молодая команда с хорошим потенциалом", — сказала Фролова в интервью клубному каналу в YouTube.
15 сентября «Сахалин» сыграет с «Приморочкой» (Владивосток), а омский коллектив встретится с иркутской «Ангарой».
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