Гол Инсинье принес «Наполи» минимальную победу над «Фиорентиной»

«Наполи» Карло Анчелотти сумел одержать минимальную победу над «Фиорентиной». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «адзурри».

Протокол игры

Наполи

Фиорентина

(1:0) Инсинье Лоренцо 79'

15 сентября. Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь).

«Наполи» после двух туров добыл две победы, оставив немало пота и крови на поле. В первом туре «партенопейцы» обыграли на выезде «Лацио» со счетом 2:1, уступая по ходу встречи. Отыгрываться коллективу Карло Анчелотти пришлось и в поединке второго тура с «Миланом». Уже к 49-й минуте игры счет было 2:0 в пользу соперника, но и тут неаполитанцы нашли в себе силы перевернуть ход игры и победить, приведя в настоящий экстаз своих фанатов. Эйфория наверняка улетучилась после прошлого тура, где «Сампдория» обыграла команду из Неаполя, отправив в ворота «адзурри» три безответных мяча — 0:3. Что же касается «Фиорентины», то она пропускала первый тур, но во втором выдала невероятный футбол в матче с «Кьево». «Фиалки» контролировали ход поединка с первой и до последней минуты, отгрузив в рамку «летающих осликов» шесть мячей. Соперник смог пробить Лафонта только раз, и вряд ли заслужил чего-то большего. В прошлом туре коллектив Стефано Пиоли был не столь убедительным, и сумел разобраться с «Удинезе» со счетом 1:0, оформив очередную победу благодаря единственному голу, забитому Бенасси.

В весьма неспокойной манере начали встречу в Неаполе команды, обменявшись парочкой острых выходов к воротам уже в первые пять минут, после чего отодвинулись в центр поля, где принялись присматриваться друг к другу. Первыми обет молчания нарушили футболисты «Фиорентины», которые довели в процессе одной из своих атак сферу до Эйссерика. Тот метров с 30-ти выстрелил по воротам Карнезиса. Мяч полетел под перекладину, но голкипер сумел дотянуться до мяча и «выгреб» его из ворот на угловой. «Наполи» ответил атакой на атаку не сразу, а лишь ближе к середине тайма. Это Гамшик выполнил подачу на правый угол вратарской соперника, где Кальехон оказался первым на игровом снаряде и сходу нанес выстрел в дальний угол. Сфера пролетела рядом со штангой, едва не оказавшись к воротам. «Фиалки» были прощены.

Ну, а после этого команды принялись играть в грубый футбол, принесший сразу три желтых карточки до конца первого тайма. Сперва Кьеза в нешуточной борьбе с Гамшиком не сумел удержаться от соблазна и въехал словаку в опорную ногу, после чего увидел карточку желтого цвета. Далее излишние вольности в борьбе на 40-й минуте встречи позволил себе Зелиньски, который в борцовском приеме уложив форварда гостей на газон, и был также добавлен арбитром в «черный» список. Ну, а под занавес тайма аналогичным фолом отметился уже Бенасси, и щедрый на «горчичники» судья подвел черту по итогом первого тайма, показав третью желтую карточку в матче, но не зафиксировав ни одного мяча в сетке ворот соперников.

Второй тайм начался с момента, который создали футболисты «Наполи» у чужих ворот. Кулибали удалось ворваться в свободную зону и увидеть забегание Инсинье. Последовал стремительный перевод на Лоренцо, который сместился на угол штрафной и пробил в дальний нижний угол ворот соперника, но сфера полетела мимо цели, чудом не оказавшись в сетке. Время стремительно заканчивалось, и наставник впервые в матче решились прибегнуть к заменам. Наставник «фиалок» выпустил на поле Дабо, подменившего Жерсона, тогда как Мертенса на газоне поменял Милик. «Наполи» перешел в выжидательную фазу, рассчитывая наказать соперника за малейшую провинность в обороне. И едва карма не проявила себя в действии после ошибки «скуадры виолы» на левом фланге. Мяч дошел до Инсинье в процессе обрезки, тот ворвался в штрафную соперника и с огромной силой «всадил» снаряд под штангу. Мяч, лизнув стойку, улетел за боковую, передав привет голкиперу гостей и болельщикам «адзурри», рассчитывающим увидеть сферу в сетке.

Хозяева продолжали нестись вперед, и после очередной фланговой атаки снаряд пришел в штрафную «адзурри», куда ворвался Инсинье и нанес выстрел в левый угол. Снаряд пролетел рядом со стойкой, едва не оказавшись в сетке. На 75-й минуте встречи за срыв атаки «адзурри» получил карточку желтого цвета Дабо, ну, а спустя всего мгновение мяч уже колыхался в сетке ворот «скуадры виолы». Милику удалось по центру прорваться к воротам соперника и выполнить передачу на Инсинье, который, не встретив опеки, направил снаряд точно в левый нижний угол рамки соперника. 1:0, «Наполи» сделал весомую заявку на итоговый успех. За оставшееся время матча команды ничем интересным отметиться не смогли. Подопечные Карло Анчелотти одержали третью победу в четырех матчах и продолжили преследование «Ювентуса», привычно стоящего во главе «табели о рангах».