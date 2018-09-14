В логово к чемпиону: «Бавария» примет «Байер» в третьем туре Бундеслиги

«Бавария» — «Байер»

Стадион: «Альянц-Арена» (Мюнхен, Германия)

Начало матча: 16:30 Арбитр: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия)

Только набирает обороты новый сезон немецкой Бундеслиги. Третий тур первенства украсит противостояние мюнхенской «Баварии» и леверкузенского «Байера». Соперники абсолютно по-разному начали внутренний чемпионат: «красные» одержали две уверенные победы над не самыми слабыми соперниками, в то время как очковый багаж «фармацевтов» пока пуст и «Байер» обязан хотя бы навязать борьбу подопечным Нико Ковача и, быть может, боевой настрой «аспириновых» поможет забрать очки у действующего чемпиона.

"Бавария" продолжает оставаться главным фаворитом Бундеслиги, а остальные немецкие коллективы лишь изображают некую борьбу с мюнхенцами. «Красные» не изменяют традициям и всё также уничтожают своих соперников во внутреннем первенстве. В первых турах стартовавшего чемпионата подопечные Ковача забили по три гола в ворота «Хоффенхайма» (3:1) и «Штутгарта» (3:0). Лидерские качества взял на себя ветеран команды Томас Мюллер , отлично прявляющий себя в новом сезоне.

"Байер" — один из самых знаковых клубов современного немецкого футбола. Прошлый сезон получился для «аспириновых» достаточно успешным — 5 строчка турнирной таблицы и, как итог, выход в еврокубки. Однако стартовый отрезок национального первенства у «львов» совсем не задался: «Байер» занимает промежуточное 16 место с нулём в графе «набранные очки». В первом туре чемпионата подопечные Хайко Херрлиха уступили в гостях в Мёнхенгладбахе местной «Боруссии» со счётом 0:2. А затем уже у себя дома на «Бай-Арене» ничего не смогли поделать с «Вольфсбургом» (1:3). Причём «Байер» вёл в счёте после гола Леона Бэйли , но гости не только отыгрались, но и одержали победу со счётом 3:1, за счёт двух голов во второй половине встречи.

Интересные факты противостояния:

В пяти предыдущих очных встречах «львы» только раз сумели отобрать очки у «Баварии»

Подопечные Нико Ковача выиграли все семь последних матчей, в которых участвовали

"Аспириновые" занимают 16 место в текущем сезоне Бундеслиги, при этом не набрав ни одного очка

Ориентировочные составы на игру:

"Бавария": Нойер, Алаба, Боатенг, Хуммельс, Киммих, Тьяго, Горетцка, Мюллер, Рибери, Роббен, Левандовски.

"Байер": Озджан, Арангис Драгович, Та, Вайзер, Л. Бендер, Хаверц, Бэйли, Фолланд, Брандт, Телин.

Прогноз на матч «Бавария» — «Байер»:

Мюнхенцы — явные фавориты встречи. Нико Ковач очень здорово влился в команду и «Бавария» продолжает буквально сминать своих соперников по внутреннему первенству. «Красные» по-прежнему показывают яркую атакующую игру, которая прекрасно даёт результат. Что касается «Байера», то пока «львы» не радуют своих болельщиков победами и вряд ли выход из кризиса состоится в матче против действующего чемпиона Германии.

Букмекеры также уверены в итоговой победе «Баварии», предлагая на мюнхенцев коэффициент в 1,25 балла. Ничья оценивается коэффициентом в 7 баллов, а, поставив на «аспириновых», можно умножить свою ставку аж в 13,5 раз.

Илья Панаев | http://soccernews.ru Не пропустите! Топ-10 самых дорогих трансферов лета в Бундеслиге