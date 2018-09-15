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Неужто ВАДА помилует Россию уже 20 сентября?!
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Неужто ВАДА помилует Россию уже 20 сентября?! 

SovSport.Ru 7 часов назад
Фото: SovSport.Ru
Эта вроде бы тихая чиновничьи-бумажная новость появилась в пятницу на официальном сайте ВАДА и прогремела, как гром, среди ясного неба. Напомним, что РУСАДА находится под дисквалификацией с ноября 2015 года. И, несмотря на разнообразные потуги нашей стороны, все это время надежды на восстановление в правах казались призрачными. А всего за несколько часов до выхода сенсационногопресс-релиза ВАДА журналист ВВС Дэн Роан опубликовал в одной из соцсетей информацию прямо противоположного содержания и даже снабдил ее скриншотами — письма, в которых комитет по соответствию якобы не рекомендует исполкому «миловать» РУСАДА. Интересно, откуда у Роана взялись эти скриншоты?..
Кроме того, с письменным протестом против восстановления РУСАДА выступили ряд британских спортсменов, которых затем поддержали канадцы. И вдруг — такая бомба в совершенно противоположном направлении.
Дело в том, что статус РУСАДА — едва ли не главное препятствие, мешающее завершить долгий допинг-скандал вокруг России, инициированный ВАДА и МОК три года назад на основе показаний беглеца Григория Родченкова и расследования комиссии Ричарда Макларена. Это ключевой пункт всех «дорожных карт», на который ссылались, когда в массовом порядке отстраняли наших атлетов от Олимпиад в Рио-де-Жанейро-2016 и в Пхенчхане-2018.
Если РУСАДА действительно восстановят, российский спорт сразу вздохнет свободно. Тюмень и Ханты-Мансийск вновь получат право принимать у себя этапы Кубка мира по биатлону. Наш Паралимпийский комитет, чью дисквалификацию только что продлили, сможет громогласно требовать ее отмены. И то же самое, надеюсь, относится к многострадальной легкой атлетике — пусть по этому вопросу президент ОКР Станислав Поздняков в интервью ТАСС и отказался говорить что-либо конкретное.
Тут надо понимать: на фронтах «борьбы с русским допингом» именно ВАДА всегда находилось на самой передовой, было наиболее яростным нашим противником. И положительный вердикт с его стороны моментально развернет всю ситуацию на 180 градусов.
Хотя в «дорожных картах» был вообще-то еще один пункт — насчет доступа к хранилищам Московской допинг-лаборатории, опечатанным нашим Следственным комитетом. Но, во-первых, этого доступа требовало прежде всего само ВАДА. А во-вторых, и в данном вопросе, похоже, наметилось определенное движение к компромиссу. Мол, пошлите нам особый запрос, и тогда…
В общем, очень смахивает на решающий, переломный момент. Лед тронулся, господа присяжные! Хотя рекомендация комитета ВАДА исполкому — это, конечно, еще не решение самого исполкома. Подождем до следующего четверга, тем паче, что эти несколько дней противники оправдания РУСАДА сидеть сложа руки тоже не станут. Исполком пройдет… в Индийском океане. Да-да, именно там — на Сейшельских островах, недалеко от восточного побережья Африки.
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